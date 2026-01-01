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Běžecký opasek do terénu Nike - Černá/Sail/Sail

Recyklované materiály

Nike

Běžecký opasek do terénu

54,99 €

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Běžecký opasek Nike je navržen tak, aby při běhu minimalizoval poskakování a bezpečně udržel tvoje věci na místě. Na odnímatelnou šňůrku uchytíš další vybavení a do elastických silikonových smyček vložíš hole a snadno je přeneseš.


  • Zobrazená barva: Černá/Sail/Sail
  • Styl: IQ5928-077

Nike

54,99 €

Běžecký opasek Nike je navržen tak, aby při běhu minimalizoval poskakování a bezpečně udržel tvoje věci na místě. Na odnímatelnou šňůrku uchytíš další vybavení a do elastických silikonových smyček vložíš hole a snadno je přeneseš.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Čtyři vnitřní kapsy a bezpečná kapsa na zip na telefon a cennosti.

Podrobnosti o produktu

  • 81 % polyester / 19 % elastan
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Sail/Sail
  • Styl: IQ5928-077

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Běžecký opasek do terénu Nike

    Nike

    54,99 €

    Dolaď si styl