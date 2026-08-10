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Běžecké kraťasy Nike Dash Dri-FIT pro větší děti (dívky) - Černá/Light Smoke Grey/Bílá

Recyklované materiály

Nike Dash

Běžecké kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)

Sleva 29

Alespoň 50 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Zvládni každý kilometr s lehkostí ve výrazném modelu. Běžecké kraťasy Nike Dash jsme navrhli tak, aby seděly v přirozené výšce pasu, zatímco chladivá tkanina Dri-FIT přechází do zakřiveného lemu. Nohy tak můžou dýchat, zatímco budeš překonávat překážky.


  • Zobrazená barva: Černá/Light Smoke Grey/Bílá
  • Styl: IF1760-010

Nike Dash

Sleva 29

Zvládni každý kilometr s lehkostí ve výrazném modelu. Běžecké kraťasy Nike Dash jsme navrhli tak, aby seděly v přirozené výšce pasu, zatímco chladivá tkanina Dri-FIT přechází do zakřiveného lemu. Nohy tak můžou dýchat, zatímco budeš překonávat překážky.

Výhody

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • Materiál: 100 % polyester. Pas: 78 % polyester / 12 % nylon / 10 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Light Smoke Grey/Bílá
  • Styl: IF1760-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 130 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

Hvězdičky: 2

  • not a favorite

    natishaw77259008

    runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.

Běžecké kraťasy Nike Dash Dri-FIT pro větší děti (dívky)

Nike Dash

Sleva 29

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