Běžecké kraťasy Nike Dash Dri-FIT pro větší děti (dívky)

not a favorite
natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Recyklované materiály
Alespoň 50 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Zvládni každý kilometr s lehkostí ve výrazném modelu. Běžecké kraťasy Nike Dash jsme navrhli tak, aby seděly v přirozené výšce pasu, zatímco chladivá tkanina Dri-FIT přechází do zakřiveného lemu. Nohy tak můžou dýchat, zatímco budeš překonávat překážky.
Nike Dash
Zvládni každý kilometr s lehkostí ve výrazném modelu. Běžecké kraťasy Nike Dash jsme navrhli tak, aby seděly v přirozené výšce pasu, zatímco chladivá tkanina Dri-FIT přechází do zakřiveného lemu. Nohy tak můžou dýchat, zatímco budeš překonávat překážky.
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 2
not a favorite
natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Nike Dash