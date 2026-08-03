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Běžecké boty Nike ACG Pegasus Trail pro větší děti - Černá/Anthracite/Summit White

Nike ACG Pegasus Trail

Běžecké boty pro větší děti

109,99 €
Černá/Anthracite/Summit White
Černá/Anthracite/Černá
Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Až budeš lítat po venku, ACG ti bude krýt záda. Lehká a prodyšná trailová běžecká bota Pegasus 6 je vybavena pěnou ReactX Lite, která je odolná a pružná na každém kroku. Gumová podešev do každého terénu ti pomůže udržet tempo, ať už vyrazíš kamkoliv.


  • Zobrazená barva: Černá/Anthracite/Summit White
  • Styl: IH2305-001

Nike ACG Pegasus Trail

109,99 €

Až budeš lítat po venku, ACG ti bude krýt záda. Lehká a prodyšná trailová běžecká bota Pegasus 6 je vybavena pěnou ReactX Lite, která je odolná a pružná na každém kroku. Gumová podešev do každého terénu ti pomůže udržet tempo, ať už vyrazíš kamkoliv.

Výhody

  • Lehký svršek ze síťoviny je odolný, prodyšný a zároveň lehoučký.
  • Model Peg má ještě víc pěny ReactX než předchozí verze, takže ti při běhu po kamenitém terénu zajistí větší oporu a tlumení.
  • Podrážka s vysokou trakcí má skvělou přilnavost i za mokra.

Podrobnosti o produktu

  • Poutko na patě
  • Klasické tkaničky
  • Nízký lem
  • Zobrazená barva: Černá/Anthracite/Summit White
  • Styl: IH2305-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • amazing

    heathers595868528

    Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.

Běžecké boty Nike ACG Pegasus Trail pro větší děti

Nike ACG Pegasus Trail

109,99 €

ČASTÉ DOTAZY (8)

Pro koho se boty ACG Pegasus Trail nejlépe hodí?

ACG Pegasus Trail jsou ideální pro děti, které rády vyrazí ven. Jsou vyrobené tak, aby zvládly prašné stezky, smíšený terén a každodenní dobrodružství díky odolnosti, citlivému tlumení a trakci vhodné do přírody.

Jakou technologii tlumení boty ACG Pegasus Trail používají?

Pěnová mezipodešev ReactX se zvýšenou výškou podrážky nabízí odolné, citlivé tlumení a pocit stability pod nohama. Dětem pomáhá zůstat v pohodlí i na nerovném terénu.

V čem je bota ACG Pegasus Trail lepší než předchozí verze?

Přidali jsme víc pěny ReactX, abychom zvýšili odpružení ve srovnání s předchozími verzemi. Vylepšená podrážka zajišťuje optimální přilnavost na mokrých, nerovných stezkách i na různorodém povrchu.

Jak si podrážka bot ACG Pegasus Trail vede na mokrém a nerovném terénu?

Podrážka Nike Trail All Terrain Compound (ATC) je navržená tak, aby dobře držela na mokrých trailech a na nerovném, drsném terénu.

Jak univerzální jsou boty ACG Pegasus Trail pro terén, silnici a každodenní aktivity?

ACG Pegasus Trail kombinuje pružné tlumení s odolnou trakcí a celodenním pohodlím, takže se děti můžou vydat kamkoli.

Jak snadno se boty ACG Pegasus Trail dětem obouvají a zouvají?

Poutkem na patě si děti boty ACG Pegasus Trail snadno obují a klasické tkaničky se postarají o to, aby bota na noze pevně seděla.

Jak dobře boty ACG Pegasus Trail dýchají?

Lehká síťovina na svršku nechává proudit vzduch, takže nohy můžou dýchat. Zesílili jsme místa vystavená největšímu opotřebení, aby bota líp odolávala opakovaným výletům do přírody.

Kdy by si děti měly pořídit nový model ACG Pegasus Trail?

Jakmile začne tlumení ztrácet na účinnosti nebo je na vzorku podrážky patrné opotřebení, je obvykle na čase pořídit si nový pár, který se zase postará o pohodlí a jistotu na každém kroku na stezce.

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