Běžecké boty Nike ACG Pegasus Trail pro větší děti

amazing
heathers595868528
Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Až budeš lítat po venku, ACG ti bude krýt záda. Lehká a prodyšná trailová běžecká bota Pegasus 6 je vybavena pěnou ReactX Lite, která je odolná a pružná na každém kroku. Gumová podešev do každého terénu ti pomůže udržet tempo, ať už vyrazíš kamkoliv.
Nike ACG Pegasus Trail
Až budeš lítat po venku, ACG ti bude krýt záda. Lehká a prodyšná trailová běžecká bota Pegasus 6 je vybavena pěnou ReactX Lite, která je odolná a pružná na každém kroku. Gumová podešev do každého terénu ti pomůže udržet tempo, ať už vyrazíš kamkoliv.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
amazing
heathers595868528
Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Nike ACG Pegasus Trail
ACG Pegasus Trail jsou ideální pro děti, které rády vyrazí ven. Jsou vyrobené tak, aby zvládly prašné stezky, smíšený terén a každodenní dobrodružství díky odolnosti, citlivému tlumení a trakci vhodné do přírody.
Pěnová mezipodešev ReactX se zvýšenou výškou podrážky nabízí odolné, citlivé tlumení a pocit stability pod nohama. Dětem pomáhá zůstat v pohodlí i na nerovném terénu.
Přidali jsme víc pěny ReactX, abychom zvýšili odpružení ve srovnání s předchozími verzemi. Vylepšená podrážka zajišťuje optimální přilnavost na mokrých, nerovných stezkách i na různorodém povrchu.
Podrážka Nike Trail All Terrain Compound (ATC) je navržená tak, aby dobře držela na mokrých trailech a na nerovném, drsném terénu.
ACG Pegasus Trail kombinuje pružné tlumení s odolnou trakcí a celodenním pohodlím, takže se děti můžou vydat kamkoli.
Poutkem na patě si děti boty ACG Pegasus Trail snadno obují a klasické tkaničky se postarají o to, aby bota na noze pevně seděla.
Lehká síťovina na svršku nechává proudit vzduch, takže nohy můžou dýchat. Zesílili jsme místa vystavená největšímu opotřebení, aby bota líp odolávala opakovaným výletům do přírody.
Jakmile začne tlumení ztrácet na účinnosti nebo je na vzorku podrážky patrné opotřebení, je obvykle na čase pořídit si nový pár, který se zase postará o pohodlí a jistotu na každém kroku na stezce.