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Beşiktaş J.K. Pánské pleteninové fotbalové kraťasy Nike - Černá/Bright Crimson/Bright Crimson

Recyklované materiály

Beşiktaş J.K.

Pánské pleteninové fotbalové kraťasy Nike

54,99 €
Černá/Bright Crimson/Bright Crimson
Bílá/Černá/Černá
Černá/Bílá/Bílá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Tyhle kraťasy inspirované tím, co nosí tvůj tým na hřišti, využívají technologii odvádějící pot, takže ti při fandění Beşiktaşi pomohou zůstat v suchu a pohodlí.


  • Zobrazená barva: Černá/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Styl: IZ6031-011

Beşiktaş J.K.

54,99 €

Tyhle kraťasy inspirované tím, co nosí tvůj tým na hřišti, využívají technologii odvádějící pot, takže ti při fandění Beşiktaşi pomohou zůstat v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Styl: IZ6031-011

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Beşiktaş J.K. Pánské pleteninové fotbalové kraťasy Nike

    Beşiktaş J.K.

    54,99 €

    Dolaď si styl