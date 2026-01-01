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Recyklované materiály
Beşiktaş J.K.
Pánské pleteninové fotbalové kraťasy Nike
54,99 €
Tyhle kraťasy inspirované tím, co nosí tvůj tým na hřišti, využívají technologii odvádějící pot, takže ti při fandění Beşiktaşi pomohou zůstat v suchu a pohodlí.
- Zobrazená barva: Černá/Bright Crimson/Bright Crimson
- Styl: IZ6031-011
Beşiktaş J.K.
54,99 €
Tyhle kraťasy inspirované tím, co nosí tvůj tým na hřišti, využívají technologii odvádějící pot, takže ti při fandění Beşiktaşi pomohou zůstat v suchu a pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Bright Crimson/Bright Crimson
- Styl: IZ6031-011
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
- Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Beşiktaş J.K.
54,99 €