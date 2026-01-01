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Bavlněné boxerky Nike Dri-FIT s barevným pasem pro větší děti (3 kusy) - Energy

Nike

Bavlněné boxerky Dri-FIT s barevným pasem pro větší děti (3 kusy)

27,99 €
Energy
University Red

Ať už jsi ve škole, posilovně nebo na hřišti, těmihle boxerkami začíná oblečení na výkon. Jsou vyrobené z prodyšného a strečového bavlněného žerzeje. Elastický pas pohodlně sedí a uzavřený dvouvrstvý přední díl dává oporu tam, kde je potřeba.


  • Zobrazená barva: Energy
  • Styl: IZ7488-300

Nike

27,99 €

Ať už jsi ve škole, posilovně nebo na hřišti, těmihle boxerkami začíná oblečení na výkon. Jsou vyrobené z prodyšného a strečového bavlněného žerzeje. Elastický pas pohodlně sedí a uzavřený dvouvrstvý přední díl dává oporu tam, kde je potřeba.

Podrobnosti o produktu

  • Obsahuje 3 páry boxerek
  • 95 % bavlna / 5 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Energy
  • Styl: IZ7488-300

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Bavlněné boxerky Nike Dri-FIT s barevným pasem pro větší děti (3 kusy)

    Nike

    27,99 €

    Dolaď si styl