Bavlněné boxerky Nike Dri-FIT s barevným pasem pro větší děti (3 kusy)

obrázek 1 ze 2
Nike
Bavlněné boxerky Dri-FIT s barevným pasem pro větší děti (3 kusy)
27,99 €
Ať už jsi ve škole, posilovně nebo na hřišti, těmihle boxerkami začíná oblečení na výkon. Jsou vyrobené z prodyšného a strečového bavlněného žerzeje. Elastický pas pohodlně sedí a uzavřený dvouvrstvý přední díl dává oporu tam, kde je potřeba.
- Zobrazená barva: Energy
- Styl: IZ7488-300
Nike
27,99 €
Ať už jsi ve škole, posilovně nebo na hřišti, těmihle boxerkami začíná oblečení na výkon. Jsou vyrobené z prodyšného a strečového bavlněného žerzeje. Elastický pas pohodlně sedí a uzavřený dvouvrstvý přední díl dává oporu tam, kde je potřeba.
Podrobnosti o produktu
- Obsahuje 3 páry boxerek
- 95 % bavlna / 5 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Energy
- Styl: IZ7488-300
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike.
Nike
27,99 €