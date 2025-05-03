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Bavlněné boxerky Nike Dri-FIT pro větší děti (3 kusy) - Game Royal

Nike

Bavlněné boxerky Dri-FIT pro větší děti (3 kusy)

27,99 €
Game Royal
Černá
University Red
Černá/Bílá

Boxerkami začíná oblečení na výkon. Jsou z pružného úpletu z bavlny vylepšeného o technologii Dri-FIT, která odvádí vlhkost, takže během dne zůstaneš v pohodě a suchu. Elastický pas pohodlně sedí a uzavřený dvouvrstvý přední díl podpoří tam, kde to potřebuješ.


  • Zobrazená barva: Game Royal
  • Styl: DZ1362-480

Nike

27,99 €

Boxerkami začíná oblečení na výkon. Jsou z pružného úpletu z bavlny vylepšeného o technologii Dri-FIT, která odvádí vlhkost, takže během dne zůstaneš v pohodě a suchu. Elastický pas pohodlně sedí a uzavřený dvouvrstvý přední díl podpoří tam, kde to potřebuješ.

Podrobnosti o produktu

  • Obsahuje 3 páry boxerek
  • 95 % bavlna / 5 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Game Royal
  • Styl: DZ1362-480

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f

    Lovely material with great texture , my boy likes it

Bavlněné boxerky Nike Dri-FIT pro větší děti (3 kusy)

Nike

27,99 €

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