Bavlněné boxerky Nike Dri-FIT pro větší děti (3 kusy)

Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f
Lovely material with great texture , my boy likes it
Boxerkami začíná oblečení na výkon. Jsou z pružného úpletu z bavlny vylepšeného o technologii Dri-FIT, která odvádí vlhkost, takže během dne zůstaneš v pohodě a suchu. Elastický pas pohodlně sedí a uzavřený dvouvrstvý přední díl podpoří tam, kde to potřebuješ.
Nike
Boxerkami začíná oblečení na výkon. Jsou z pružného úpletu z bavlny vylepšeného o technologii Dri-FIT, která odvádí vlhkost, takže během dne zůstaneš v pohodě a suchu. Elastický pas pohodlně sedí a uzavřený dvouvrstvý přední díl podpoří tam, kde to potřebuješ.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f
Lovely material with great texture , my boy likes it
Nike