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Bavlněné boxerky Jordan Flight Essentials pro větší děti (3 kusy) - Obsidian

Jordan

Bavlněné boxerky Flight Essentials pro větší děti (3 kusy)

29,99 €
Obsidian
Hemp

Ať už jsi ve škole, posilovně nebo na hřišti, těmihle boxerkami začíná oblečení na výkon. Jsou vyrobené z prodyšného strečového bavlněného žerzeje, pružný pas dobře padne a dvouvrstvá přední část dává oporu tam, kde je potřeba.


  • Zobrazená barva: Obsidian
  • Styl: IU5385-451

Jordan

29,99 €

Ať už jsi ve škole, posilovně nebo na hřišti, těmihle boxerkami začíná oblečení na výkon. Jsou vyrobené z prodyšného strečového bavlněného žerzeje, pružný pas dobře padne a dvouvrstvá přední část dává oporu tam, kde je potřeba.

Podrobnosti o produktu

  • Obsahuje 3 páry boxerek
  • 95 % bavlna / 5 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Obsidian
  • Styl: IU5385-451

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Bavlněné boxerky Jordan Flight Essentials pro větší děti (3 kusy)

    Jordan

    29,99 €

    Dolaď si styl