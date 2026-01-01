Bavlněné boxerky Jordan Flight Essentials pro větší děti (3 kusy)

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Jordan
Bavlněné boxerky Flight Essentials pro větší děti (3 kusy)
29,99 €
Ať už jsi ve škole, posilovně nebo na hřišti, těmihle boxerkami začíná oblečení na výkon. Jsou vyrobené z prodyšného strečového bavlněného žerzeje, pružný pas dobře padne a dvouvrstvá přední část dává oporu tam, kde je potřeba.
- Zobrazená barva: Obsidian
- Styl: IU5385-451
Jordan
29,99 €
Ať už jsi ve škole, posilovně nebo na hřišti, těmihle boxerkami začíná oblečení na výkon. Jsou vyrobené z prodyšného strečového bavlněného žerzeje, pružný pas dobře padne a dvouvrstvá přední část dává oporu tam, kde je potřeba.
Podrobnosti o produktu
- Obsahuje 3 páry boxerek
- 95 % bavlna / 5 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Obsidian
- Styl: IU5385-451
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Jordan
29,99 €