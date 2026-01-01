Batoh Nike Commuter Elite (15 l)

Nike Commuter Elite
Batoh (15 l)
S batohem Nike Commuter Elite můžeš běhat s jistotou. Popruhy na hrudi a v pase zůstávají při běhu na místě a upravíš si je přesně podle sebe. Vychytávkou jsou nepromokavá kapsa na telefon, kompatibilita s vaky na vodu a reflexní prvky.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Silver
- Styl: HM7000-084
Nike Commuter Elite
S batohem Nike Commuter Elite můžeš běhat s jistotou. Popruhy na hrudi a v pase zůstávají při běhu na místě a upravíš si je přesně podle sebe. Vychytávkou jsou nepromokavá kapsa na telefon, kompatibilita s vaky na vodu a reflexní prvky.
Podrobnosti o produktu
- Vak na vodu se prodává samostatně.
- Voděodolný
- Prvky s reflexním designem
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Silver
- Styl: HM7000-084
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Commuter Elite