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Batoh Nike Commute (25 l) - Football Grey/Football Grey/Reflect Silver

Recyklované materiály

Nike Commute

Batoh (25 l)

69,99 €
Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
Černá/Černá/Reflect Silver
JEDNA VELIKOST

Tenhle batoh má reflexní prvky pro moderní dojíždění. Má samostatnou polstrovanou přihrádku na notebook, která pomáhá udržet techniku v bezpečí a přehledně uspořádanou. V přední kapse na zip máš drobnosti rychle po ruce a do rozšiřitelné kapsy na zip na jedné straně se vejde většina velkých lahví na pití.


  • Zobrazená barva: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
  • Styl: IQ1281-085

Nike Commute

69,99 €

Tenhle batoh má reflexní prvky pro moderní dojíždění. Má samostatnou polstrovanou přihrádku na notebook, která pomáhá udržet techniku v bezpečí a přehledně uspořádanou. V přední kapse na zip máš drobnosti rychle po ruce a do rozšiřitelné kapsy na zip na jedné straně se vejde většina velkých lahví na pití.

Výhody

  • Do vnitřní kapsy se vejde až 15palcový notebook.
  • Polstrovaný zadní díl a nastavitelné ramenní popruhy zajišťují pohodlí.
  • Ve vnější kapse na zip máš drobnosti hned po ruce.
  • Odepínatelná mini taštička ti pomůže udržet drobnosti přehledně uspořádané.

Podrobnosti o produktu

  • Šířka 30 cm x výška 48 cm x hloubka 13 cm
  • Prvky s reflexním designem
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
  • Styl: IQ1281-085

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Batoh Nike Commute (25 l)

    Nike Commute

    69,99 €

    Dolaď si styl

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