Batoh Nike Commute (25 l)

Recyklované materiály
Nike Commute
Batoh (25 l)
Tenhle batoh má reflexní prvky pro moderní dojíždění. Má samostatnou polstrovanou přihrádku na notebook, která pomáhá udržet techniku v bezpečí a přehledně uspořádanou. V přední kapse na zip máš drobnosti rychle po ruce a do rozšiřitelné kapsy na zip na jedné straně se vejde většina velkých lahví na pití.
- Zobrazená barva: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Styl: IQ1281-085
Nike Commute
Tenhle batoh má reflexní prvky pro moderní dojíždění. Má samostatnou polstrovanou přihrádku na notebook, která pomáhá udržet techniku v bezpečí a přehledně uspořádanou. V přední kapse na zip máš drobnosti rychle po ruce a do rozšiřitelné kapsy na zip na jedné straně se vejde většina velkých lahví na pití.
Výhody
- Do vnitřní kapsy se vejde až 15palcový notebook.
- Polstrovaný zadní díl a nastavitelné ramenní popruhy zajišťují pohodlí.
- Ve vnější kapse na zip máš drobnosti hned po ruce.
- Odepínatelná mini taštička ti pomůže udržet drobnosti přehledně uspořádané.
Podrobnosti o produktu
- Šířka 30 cm x výška 48 cm x hloubka 13 cm
- Prvky s reflexním designem
- Čistit ručně
- Dovoz
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Zobrazená barva: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Styl: IQ1281-085
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Commute.
Nike Commute