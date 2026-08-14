Batoh Nike Aura Floral (24 l)

Way too small
cassiec865549918
Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.
Recyklované materiály
Jo, rozhodně potřebuješ další batoh. Tenhle model kombinuje jemný květinový potisk s elegantními metalickými detaily. Hlavní oddíl je ideální na všechny každodenní nezbytnosti a má vnitřní kapsu, do které se vejde většina notebooků. Přední kapsa na zip a boční kapsa jsou ideální na drobnosti, které potřebuješ mít po ruce.
Nike Aura
Jo, rozhodně potřebuješ další batoh. Tenhle model kombinuje jemný květinový potisk s elegantními metalickými detaily. Hlavní oddíl je ideální na všechny každodenní nezbytnosti a má vnitřní kapsu, do které se vejde většina notebooků. Přední kapsa na zip a boční kapsa jsou ideální na drobnosti, které potřebuješ mít po ruce.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
1 hvězdička
Way too small
cassiec865549918
Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.
Nike Aura