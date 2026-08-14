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Batoh Nike Aura Floral (24 l) - Černá/Černá/Gunmetal

Recyklované materiály

Nike Aura

Batoh Floral (24 l)

64,99 €
Černá/Černá/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
JEDNA VELIKOST

Jo, rozhodně potřebuješ další batoh. Tenhle model kombinuje jemný květinový potisk s elegantními metalickými detaily. Hlavní oddíl je ideální na všechny každodenní nezbytnosti a má vnitřní kapsu, do které se vejde většina notebooků. Přední kapsa na zip a boční kapsa jsou ideální na drobnosti, které potřebuješ mít po ruce.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Gunmetal
  • Styl: IQ1267-010

Nike Aura

64,99 €

Jo, rozhodně potřebuješ další batoh. Tenhle model kombinuje jemný květinový potisk s elegantními metalickými detaily. Hlavní oddíl je ideální na všechny každodenní nezbytnosti a má vnitřní kapsu, do které se vejde většina notebooků. Přední kapsa na zip a boční kapsa jsou ideální na drobnosti, které potřebuješ mít po ruce.

Výhody

  • Batoh se dá dobře nosit i za přídavné poutko.
  • Polstrované ramenní popruhy jsou nastavitelné a pohodlné.

Podrobnosti o produktu

  • Šířka 30 cm × výška 43 cm × hloubka 15 cm
  • Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Gunmetal
  • Styl: IQ1267-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

1 hvězdička

  • Way too small

    cassiec865549918

    Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.

Batoh Nike Aura Floral (24 l)

Nike Aura

64,99 €

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