Batoh Nike Academy (velikost M, 24 l)

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Nike Academy
Batoh (velikost M, 24 l)
37,99 €
Batoh Nike Academy má odolnou konstrukci a je navržený tak, aby vydržel vše, co tě v den zápasu čeká. Má několik oddílů, díky kterým budeš mít své věci bezpečně uložené a snadno po ruce.
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Černá/Bílá
- Styl: IO0915-410
Nike Academy
37,99 €
Batoh Nike Academy má odolnou konstrukci a je navržený tak, aby vydržel vše, co tě v den zápasu čeká. Má několik oddílů, díky kterým budeš mít své věci bezpečně uložené a snadno po ruce.
Výhody
- Vylepšené dno s nepromokavým povrchem pomáhá chránit před vlhkem a zvyšuje odolnost.
- Samostatné přihrádky na mokrou a špinavou výstroj a na tu čistou.
- Do bočních kapes se vejde láhev na vodu a další drobnosti.
- Kapsa, do které se vejde až 15palcový notebook.
Podrobnosti o produktu
- výška 46 cm × šířka 30,5 cm × hloubka 18 cm
- 100 % polyester
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Černá/Bílá
- Styl: IO0915-410
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Academy
37,99 €