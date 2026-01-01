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Batoh Chelsea 25/26 Nike Heritage - Bright Blue/Bílá

Chelsea 25/26

Batoh Nike Heritage

39,99 €
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Sbal si své vybavení a vyraž ven s batohem Nike Heritage. Prostorný hlavní oddíl má kapsu až na 15palcový notebook, takže ho můžeš mít vždycky po ruce. Ve dvou kapsách na drobnosti se zipem budeš mít věci v pořádku a snadno po ruce. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.


  • Zobrazená barva: Bright Blue/Bílá
  • Styl: IU3593-477

Chelsea 25/26

39,99 €

Sbal si své vybavení a vyraž ven s batohem Nike Heritage. Prostorný hlavní oddíl má kapsu až na 15palcový notebook, takže ho můžeš mít vždycky po ruce. Ve dvou kapsách na drobnosti se zipem budeš mít věci v pořádku a snadno po ruce. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.

Výhody

  • Několik menších kapes na zip, které ti pomůžou udělat si pořádek ve věcech, máš hned po ruce. Klíče, peněženka a mobil v nich budou v bezpečí.
  • Hustě tkaný polyester je odolný a pevný.
  • Batoh má polstrované ramenní popruhy i záda, a proto se pohodlně nosí.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Ruční praní
  • Zobrazená barva: Bright Blue/Bílá
  • Styl: IU3593-477

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Batoh Chelsea 25/26 Nike Heritage

    Chelsea 25/26

    39,99 €

    Dolaď si styl