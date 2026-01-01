Batoh Chelsea 25/26 Nike Heritage

Chelsea 25/26
Batoh Nike Heritage
Sbal si své vybavení a vyraž ven s batohem Nike Heritage. Prostorný hlavní oddíl má kapsu až na 15palcový notebook, takže ho můžeš mít vždycky po ruce. Ve dvou kapsách na drobnosti se zipem budeš mít věci v pořádku a snadno po ruce. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.
- Zobrazená barva: Bright Blue/Bílá
- Styl: IU3593-477
Chelsea 25/26
Sbal si své vybavení a vyraž ven s batohem Nike Heritage. Prostorný hlavní oddíl má kapsu až na 15palcový notebook, takže ho můžeš mít vždycky po ruce. Ve dvou kapsách na drobnosti se zipem budeš mít věci v pořádku a snadno po ruce. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.
Výhody
- Několik menších kapes na zip, které ti pomůžou udělat si pořádek ve věcech, máš hned po ruce. Klíče, peněženka a mobil v nich budou v bezpečí.
- Hustě tkaný polyester je odolný a pevný.
- Batoh má polstrované ramenní popruhy i záda, a proto se pohodlně nosí.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Ruční praní
- Zobrazená barva: Bright Blue/Bílá
- Styl: IU3593-477
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Chelsea 25/26