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Batoh Brazílie 2026/27 Heritage Batoh Nike Heritage - Pro Green/Canary

Batoh Brazílie 2026/27 Heritage

Batoh Nike Heritage

39,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Sbal si své vybavení a vyraž ven s batohem Nike Heritage. Prostorný hlavní oddíl má kapsu až na 15palcový notebook, takže ho můžeš mít vždycky po ruce. Ve dvou kapsách na drobnosti se zipem budeš mít věci v pořádku a snadno po ruce. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.


  • Zobrazená barva: Pro Green/Canary
  • Styl: IQ6985-377

Batoh Brazílie 2026/27 Heritage

39,99 €

Sbal si své vybavení a vyraž ven s batohem Nike Heritage. Prostorný hlavní oddíl má kapsu až na 15palcový notebook, takže ho můžeš mít vždycky po ruce. Ve dvou kapsách na drobnosti se zipem budeš mít věci v pořádku a snadno po ruce. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.

Výhody

Několik menších kapes na zip, které ti pomůžou udělat si pořádek ve věcech, máš hned po ruce. Klíče, peněženka a mobil v nich budou v bezpečí.

Podrobnosti o produktu

  • Hustě tkaný polyester je odolný a pevný a ramenní popruhy a záda jsou polstrované pro extra pohodlí.
  • 100 % polyester
  • Ruční praní
  • Zobrazená barva: Pro Green/Canary
  • Styl: IQ6985-377

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    Batoh Brazílie 2026/27 Heritage Batoh Nike Heritage

    Batoh Brazílie 2026/27 Heritage

    39,99 €

    Dolaď si styl