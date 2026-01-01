Batoh Brazílie 2026/27 Heritage
Batoh Nike Heritage
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Produkt zrovna není dostupný
Sbal si své vybavení a vyraž ven s batohem Nike Heritage. Prostorný hlavní oddíl má kapsu až na 15palcový notebook, takže ho můžeš mít vždycky po ruce. Ve dvou kapsách na drobnosti se zipem budeš mít věci v pořádku a snadno po ruce. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.
- Zobrazená barva: Pro Green/Canary
- Styl: IQ6985-377
Batoh Brazílie 2026/27 Heritage
Sbal si své vybavení a vyraž ven s batohem Nike Heritage. Prostorný hlavní oddíl má kapsu až na 15palcový notebook, takže ho můžeš mít vždycky po ruce. Ve dvou kapsách na drobnosti se zipem budeš mít věci v pořádku a snadno po ruce. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.
Výhody
Několik menších kapes na zip, které ti pomůžou udělat si pořádek ve věcech, máš hned po ruce. Klíče, peněženka a mobil v nich budou v bezpečí.
Podrobnosti o produktu
- Hustě tkaný polyester je odolný a pevný a ramenní popruhy a záda jsou polstrované pro extra pohodlí.
- 100 % polyester
- Ruční praní
- Zobrazená barva: Pro Green/Canary
- Styl: IQ6985-377
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Batoh Brazílie 2026/27 Heritage