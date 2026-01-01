 
obrázek 1 ze 10
Batoh Anglie 2026/27 Academy Batoh Nike Academy - Obsidian/Sport Red/Bílá

Batoh Anglie 2026/27 Academy

Batoh Nike Academy

49,99 €
JEDNA VELIKOST

Počasí tě od tréninku neodradí a nemělo by tě připravit ani o suché vybavení. Ať už leží na zemi nebo visí na plotě, tenhle batoh zvládne i méně ideální podmínky při zápasech a tréninku. Do jeho přední kapsy se vejde i míč. Pláštěnka na batoh s technologií Nike Storm-FIT zvládne divoké počasí, a síťovina na batohu dýchá a větrá ve dnech, kdy je hezky.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Sport Red/Bílá
  • Styl: IQ6997-451

Batoh Anglie 2026/27 Academy

49,99 €

Počasí tě od tréninku neodradí a nemělo by tě připravit ani o suché vybavení. Ať už leží na zemi nebo visí na plotě, tenhle batoh zvládne i méně ideální podmínky při zápasech a tréninku. Do jeho přední kapsy se vejde i míč. Pláštěnka na batoh s technologií Nike Storm-FIT zvládne divoké počasí, a síťovina na batohu dýchá a větrá ve dnech, kdy je hezky.

Výhody

Technologie Nike Storm-FIT odolává větru a vodě, takže se budeš cítit pohodlně i za nepříznivého počasí. Polstrované ramenní popruhy jsou nastavitelné a pohodlné.

Podrobnosti o produktu

  • V boční kapse na suchý zip najdeš i pláštěnku. Zvětšená kapsa na elektroniku má dost prostoru na tvoje zařízení.
  • Svrchní část: 90 % polyester / 10 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
  • Ruční praní
  • Zobrazená barva: Obsidian/Sport Red/Bílá
  • Styl: IQ6997-451

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Batoh Anglie 2026/27 Academy.

    Batoh Anglie 2026/27 Academy Batoh Nike Academy

    Batoh Anglie 2026/27 Academy

    49,99 €

    Dolaď si styl