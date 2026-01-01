Batoh Anglie 2026/27 Academy
Batoh Nike Academy
Počasí tě od tréninku neodradí a nemělo by tě připravit ani o suché vybavení. Ať už leží na zemi nebo visí na plotě, tenhle batoh zvládne i méně ideální podmínky při zápasech a tréninku. Do jeho přední kapsy se vejde i míč. Pláštěnka na batoh s technologií Nike Storm-FIT zvládne divoké počasí, a síťovina na batohu dýchá a větrá ve dnech, kdy je hezky.
- Zobrazená barva: Obsidian/Sport Red/Bílá
- Styl: IQ6997-451
Batoh Anglie 2026/27 Academy
Počasí tě od tréninku neodradí a nemělo by tě připravit ani o suché vybavení. Ať už leží na zemi nebo visí na plotě, tenhle batoh zvládne i méně ideální podmínky při zápasech a tréninku. Do jeho přední kapsy se vejde i míč. Pláštěnka na batoh s technologií Nike Storm-FIT zvládne divoké počasí, a síťovina na batohu dýchá a větrá ve dnech, kdy je hezky.
Výhody
Technologie Nike Storm-FIT odolává větru a vodě, takže se budeš cítit pohodlně i za nepříznivého počasí. Polstrované ramenní popruhy jsou nastavitelné a pohodlné.
Podrobnosti o produktu
- V boční kapse na suchý zip najdeš i pláštěnku. Zvětšená kapsa na elektroniku má dost prostoru na tvoje zařízení.
- Svrchní část: 90 % polyester / 10 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
- Ruční praní
- Zobrazená barva: Obsidian/Sport Red/Bílá
- Styl: IQ6997-451
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Batoh Anglie 2026/27 Academy