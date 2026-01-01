Basketbalový míč Nike Dominate 8P

obrázek 1 ze 2
Nike Dominate 8P
Basketbalový míč
Sleva 28
Ovládni hřiště s basketbalovým míčem Nike Dominate s 8 panely. Odolný gumový povrch je dělaný na hru venku a vydrží opravdu dlouho, zatímco strukturovaný povrch a hluboké drážky ti dají skvělou kontrolu a cit při práci s míčem.
- Zobrazená barva: Oranžová/Černá/Metallic Platinum/Černá
- Styl: BB9130-847
Nike Dominate 8P
Sleva 28
Ovládni hřiště s basketbalovým míčem Nike Dominate s 8 panely. Odolný gumový povrch je dělaný na hru venku a vydrží opravdu dlouho, zatímco strukturovaný povrch a hluboké drážky ti dají skvělou kontrolu a cit při práci s míčem.
Výhody
- Odolný gumový plášť ti pomůže ovládnout hřiště při každé hře.
- Hluboké drážky usnadňují uchopení a ovládání míče.
Podrobnosti o produktu
- Na venkovní použití
- 100 % guma
- Dovoz
- Zobrazená barva: Oranžová/Černá/Metallic Platinum/Černá
- Styl: BB9130-847
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Dominate 8P.
Nike Dominate 8P
Sleva 28