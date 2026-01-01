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Basketbalový míč Nike Dominate 8P - Oranžová/Černá/Metallic Platinum/Černá

Nike Dominate 8P

Basketbalový míč

Sleva 28

Ovládni hřiště s basketbalovým míčem Nike Dominate s 8 panely. Odolný gumový povrch je dělaný na hru venku a vydrží opravdu dlouho, zatímco strukturovaný povrch a hluboké drážky ti dají skvělou kontrolu a cit při práci s míčem.


  • Zobrazená barva: Oranžová/Černá/Metallic Platinum/Černá
  • Styl: BB9130-847

Nike Dominate 8P

Sleva 28

Ovládni hřiště s basketbalovým míčem Nike Dominate s 8 panely. Odolný gumový povrch je dělaný na hru venku a vydrží opravdu dlouho, zatímco strukturovaný povrch a hluboké drážky ti dají skvělou kontrolu a cit při práci s míčem.

Výhody

  • Odolný gumový plášť ti pomůže ovládnout hřiště při každé hře.
  • Hluboké drážky usnadňují uchopení a ovládání míče.

Podrobnosti o produktu

  • Na venkovní použití
  • 100 % guma
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Oranžová/Černá/Metallic Platinum/Černá
  • Styl: BB9130-847

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Basketbalový míč Nike Dominate 8P

    Nike Dominate 8P

    Sleva 28

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