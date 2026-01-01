Basketbalové kraťasy Nike Crossover Dri-FIT pro větší děti

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Recyklované materiály
Nike Crossover
Basketbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
24,99 €
V našich lehkých basketbalových kraťasech s prodyšnou síťovinou a technologií Dri-FIT odvádějící pot se budeš na hřišti cítit příjemně a pohodlně.
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Bílá
- Styl: IO3380-410
Nike Crossover
24,99 €
V našich lehkých basketbalových kraťasech s prodyšnou síťovinou a technologií Dri-FIT odvádějící pot se budeš na hřišti cítit příjemně a pohodlně.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Elastický pas si můžeš podle potřeby stáhnout šňůrkou.
Podrobnosti o produktu
- Vyšívané logo Swoosh
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Bílá
- Styl: IO3380-410
Velikost a střih
- Modelka má na sobě velikost M a měří 154 cm
- Model je vysoký 127 cm a má na sobě velikost M
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Crossover
24,99 €