Basketbalové boty Book 2 „WNBA 30th“

lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
Produkt zrovna není dostupný
Bookovo tiché sebevědomí pramení z jeho nitra i z jeho práce. Radši by nechal mluvit svoji hru a boty Book 2. Díky technologii připravené na hru jsou citlivější než Bookovo původní mistrovské dílo. Air Zoom v přední části boty dodává prvnímu kroku bleskové zrychlení. Pěna Cushlon zase tlumí po celé délce podrážky a hráči si ji nemůžou vynachválit. A díky super nabité stélce mají Book měkký a citlivý odraz. Míč ve hře.
Book 2 „WNBA 30th“
Bookovo tiché sebevědomí pramení z jeho nitra i z jeho práce. Radši by nechal mluvit svoji hru a boty Book 2. Díky technologii připravené na hru jsou citlivější než Bookovo původní mistrovské dílo. Air Zoom v přední části boty dodává prvnímu kroku bleskové zrychlení. Pěna Cushlon zase tlumí po celé délce podrážky a hráči si ji nemůžou vynachválit. A díky super nabité stélce mají Book měkký a citlivý odraz. Míč ve hře.
Tento model Book 2 vzdává hold 30. výročí WNBA. Spojuje debutové barvy ligy v jedno, aby oslavil ty, kteří zažehli naději v mladých basketbalistech, jako je Book.
Jednotku Air Zoom jsme přesunuli z paty do přední části boty, aby byla bota nižší a citlivější.
Systém popruhů ve střední části chodidla je zase pohodlná a měkká opora pro rychlé změny směru a náhlé výpady a otočky, které jsou Bookovi vlastní.
Svršek je vyroben z lehkého a odolného syntetického materiálu, který se přizpůsobí noze. Udrží tebe i Booka svěží až do konce čtvrté čtvrtiny i dlouho po ní.
Mezipodešev je z naší nejnovější pěny Cushlon. Těš se na pocit měkkosti pod chodidlem a svěžest až do čtvrté čtvrtiny.
Modernizovaný stromečkový vzor podrážky se inspiroval Bookovou láskou k modelu Air Force 1 a vychází z tradičních kruhových basketových vzorů, které se osvědčily kvůli své trakci a odolnosti.
Hvězdičky: 4
lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
Best book 2's yet!
dilman
[This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Great looking shoes
JasonM
[This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Book 2 „WNBA 30th“
Výhoda
Pocit jako na hřišti
Navržená na
Střih
Hmotnost boty
Zhruba 450 g (pánská velikost 43)
Rozdíl mezi patou a špičkou
Zhruba 6 mm
Devin Booker
Rozehrávač, Phoenix Suns