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Basketbalové boty Book 2 „WNBA 30th“ - Bílá/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy

Book 2 „WNBA 30th“

Basketbalové boty

159,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Bookovo tiché sebevědomí pramení z jeho nitra i z jeho práce. Radši by nechal mluvit svoji hru a boty Book 2. Díky technologii připravené na hru jsou citlivější než Bookovo původní mistrovské dílo. Air Zoom v přední části boty dodává prvnímu kroku bleskové zrychlení. Pěna Cushlon zase tlumí po celé délce podrážky a hráči si ji nemůžou vynachválit. A díky super nabité stélce mají Book měkký a citlivý odraz. Míč ve hře.


  • Zobrazená barva: Bílá/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Styl: IR6333-100

Book 2 „WNBA 30th“

159,99 €

Bookovo tiché sebevědomí pramení z jeho nitra i z jeho práce. Radši by nechal mluvit svoji hru a boty Book 2. Díky technologii připravené na hru jsou citlivější než Bookovo původní mistrovské dílo. Air Zoom v přední části boty dodává prvnímu kroku bleskové zrychlení. Pěna Cushlon zase tlumí po celé délce podrážky a hráči si ji nemůžou vynachválit. A díky super nabité stélce mají Book měkký a citlivý odraz. Míč ve hře.

Přímo z Vault

Tento model Book 2 vzdává hold 30. výročí WNBA. Spojuje debutové barvy ligy v jedno, aby oslavil ty, kteří zažehli naději v mladých basketbalistech, jako je Book.

Technologie? Zoom. Rychlost? Vžum!

Jednotku Air Zoom jsme přesunuli z paty do přední části boty, aby byla bota nižší a citlivější.

Přiléhavý střih

Systém popruhů ve střední části chodidla je zase pohodlná a měkká opora pro rychlé změny směru a náhlé výpady a otočky, které jsou Bookovi vlastní.

Odlehčený svršek

Svršek je vyroben z lehkého a odolného syntetického materiálu, který se přizpůsobí noze. Udrží tebe i Booka svěží až do konce čtvrté čtvrtiny i dlouho po ní.

Měkká pěna

Mezipodešev je z naší nejnovější pěny Cushlon. Těš se na pocit měkkosti pod chodidlem a svěžest až do čtvrté čtvrtiny.

Trakce inspirovaná modelem AF1

Modernizovaný stromečkový vzor podrážky se inspiroval Bookovou láskou k modelu Air Force 1 a vychází z tradičních kruhových basketových vzorů, které se osvědčily kvůli své trakci a odolnosti.

Další výhody

  • Chodidlo spočívá na citlivé stélce, která hvězdě nabízí rychlý vstup do hry.
  • Systém popruhů ve střední části chodidla drží všechno na svém místě. Příjemně a pohodlně. Rychlé změny směru a náhlé výpady a otočky, které jsou Bookovi vlastní? Žádný problém.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Bílá/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Styl: IR6333-100

Recenze (3)

Hvězdičky: 4

  • lundin677311203

    They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.

  • Best book 2's yet!

    dilman

    [This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

  • Great looking shoes

    JasonM

    [This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

Basketbalové boty Book 2 „WNBA 30th“

Book 2 „WNBA 30th“

159,99 €

Dokonalá kontrola nad hřištěm a rychlost v přední části boty. Hraj vlastním tempem, které je typické pro Booka.

Výhoda

Rychlé reakce

Pocit jako na hřišti

Nízko na zemi

Navržená na

Zrychlení i zpomalení

Střih

Přiléhavý

Technické parametry

Hmotnost boty

Zhruba 450 g (pánská velikost 43)

Rozdíl mezi patou a špičkou

Zhruba 6 mm

Co je nového?

    • Jednotka Air Zoom se přesouvá z paty na špičku pro lepší odezvu.
    • Lehký svršek a nízkoprofilový design zvyšují cit chodidla pro palubovku.
    • Systém šněrování ve střední části bezpečně obepíná nohu.
    • Pěna Cushlon 3.0 a měkká svrchní vrstva stélky zajišťují měkké a stabilní tlumení.
    • Prosvítající, trakční stromečkový vzor pomáhá při změnách směru a zrychlení.

Dokonale funkční prvky

  • Kontrola rychlosti

    Jednotku Air Zoom jsme přesunuli z paty do přední části boty, aby ti dodala extra turbo sílu. Prosvišti kolem obránců jako blesk.

  • Rychlost při kontaktu s míčem

    Vylepšený systém popruhů ve střední části chodidla v kombinaci s lisovaným svrškem se stará o vyšší stabilitu při výpadech a otočkách.

  • Hraj v tempu

    Lehčí svršek ve srovnání s modelem Book 1 a pocit, že jsi blíž k povrchu hřiště. Udrž stabilitu a rovnováhu při změnách směru a odskocích.

Tajemství designu

Devin Booker

„Nejdůležitější pro mě je, že cítím hřiště pod nohama a jsem níž u země.“

Devin Booker

Rozehrávač, Phoenix Suns

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