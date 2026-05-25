 
obrázek 1 ze 15
Basketbalové boty A'Two „WNBA 30th“ A'ja Wilson - Černá/Vícebarevná/Metallic Silver

A'Two „WNBA 30th“

Basketbalové boty A'ja Wilson

149,99 €
Basketbalové boty A'Two „WNBA 30th“ A'ja Wilson - Černá/Vícebarevná/Metallic Silver
Navrhni si vlastní design na Nike By You
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

A'ja běhá po hřišti plnou rychlostí, celou hru. Proto jsme A'Two udělali citlivější než její originál. Jestli chceš držet tempo s M’VP, jdi do toho naplno s měkkým tlumením, které se spojuje se silnou technologií Air Zoom a přidává další porci energie.


  • Zobrazená barva: Černá/Vícebarevná/Metallic Silver
  • Styl: IH1137-001

A'Two „WNBA 30th“

149,99 €

A'ja běhá po hřišti plnou rychlostí, celou hru. Proto jsme A'Two udělali citlivější než její originál. Jestli chceš držet tempo s M’VP, jdi do toho naplno s měkkým tlumením, které se spojuje se silnou technologií Air Zoom a přidává další porci energie.

Potlesk vestoje

Tenhle speciální design vzdává hold 30. výročí WNBA. Spojuje debutové logo ligy a klasické chromové barvy, aby oslavil ty, kteří zažehli naději v mladých basketbalistech, jako je A’ja. Je to pocta všem hráčkám z minulosti, hvězdám dneška i basketbalistkám zítřka.

Běhej dál

Pěna Cushlon 3.0 dodává optimální tlumení a citlivost, která ti pomůže sprintovat od jednoho koše ke druhému. Měkká vrstva extra pěny na svršku nabízí pohodlí a podporu.

Obuj se a vyraz

Pružná jednotka Air Zoom v přední části boty dodá tvému prvnímu kroku při útoku na koš ještě více šťávy. Vrstva ve střední části boty dodává dostatečnou stabilitu pro dynamické pohyby.

Okamžité zastavení

Náš trakční stromečkový vzor ti pomůže zastavit okamžitě a měnit tempo přesně na povel. Vstřikovaný tvarovaný opatek stabilizuje a drží nohu pevně na místě.

Spolehlivě drží

Odolný svršek se přizpůsobí tvaru nohy a podrží tě, ať už soupeře bráníš nebo se přes něj musíš probojovat.

Skvělá prodyšnost

Jako poklonu A'jině charakteristické asymetrii jsme na jednu stranu boty přidali panelové větrání pro případ, že se hra přiostří.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Černá/Vícebarevná/Metallic Silver
  • Styl: IH1137-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu

    PiotrB91561237

    Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.

Basketbalové boty A'Two „WNBA 30th“ A'ja Wilson

A'Two „WNBA 30th“

149,99 €

Staň se neporazitelnou hvězdou hřiště jako A’ja – s citlivou jednotkou Air Zoom bude tvoje hra jako blesk, silná a neúnavná.

Výhoda

Nabitá energií

Pocit jako na hřišti

Citlivé

Navržená na

Všestrannost a efektivitu

Střih

Standardní

Technické parametry

Hmotnost boty

Zhruba 385 g (pánská velikost 43)

Rozdíl mezi patou a špičkou

Zhruba 6 mm

Co je nového?

    • Jednotka Air Zoom v přední části přidává sílu do agresivních nájezdů.
    • Stabilizační plát ve středu drží nohu na místě při pivotových obrátkách i úkrocích.
    • Tvarovaný svršek fixuje chodidlo a nabízí extra dávku opory.
    • Díky prodyšným panelům budou nohy v chládku po celý čas hry.

Dokonale funkční prvky

  • Technologie Air

    Pružná jednotka Air Zoom dodá tvému prvnímu kroku při útoku do středu hřiště ještě víc šťávy.

  • Podpůrné tlumení

    Pěna Cushlon 3.0 je měkká, ale zároveň stabilní, takže při náročných pohybech máš vždycky všechno pod kontrolou.

  • Fixace a stabilita

    Vrstva ve střední části chodidla a odolný tvarovaný svršek poskytují oporu, kterou potřebuješ, abys mohla hrát naplno.

Tajemství designu

A'ja Wilson

„V botách A’Two mám jistotu při každém dopadu, lehkost v každém výskoku a jsem pořád stylově růžová. Dávají mi sebevědomí hrát přesně tak, jak chci.“

A'ja Wilson

Křídlo, Las Vegas Aces

Dolaď si styl