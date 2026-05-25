Basketbalové boty A'Two „WNBA 30th“ A'ja Wilson

Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu
PiotrB91561237
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.
A'ja běhá po hřišti plnou rychlostí, celou hru. Proto jsme A'Two udělali citlivější než její originál. Jestli chceš držet tempo s M’VP, jdi do toho naplno s měkkým tlumením, které se spojuje se silnou technologií Air Zoom a přidává další porci energie.
A'Two „WNBA 30th“
A'ja běhá po hřišti plnou rychlostí, celou hru. Proto jsme A'Two udělali citlivější než její originál. Jestli chceš držet tempo s M’VP, jdi do toho naplno s měkkým tlumením, které se spojuje se silnou technologií Air Zoom a přidává další porci energie.
Tenhle speciální design vzdává hold 30. výročí WNBA. Spojuje debutové logo ligy a klasické chromové barvy, aby oslavil ty, kteří zažehli naději v mladých basketbalistech, jako je A’ja. Je to pocta všem hráčkám z minulosti, hvězdám dneška i basketbalistkám zítřka.
Pěna Cushlon 3.0 dodává optimální tlumení a citlivost, která ti pomůže sprintovat od jednoho koše ke druhému. Měkká vrstva extra pěny na svršku nabízí pohodlí a podporu.
Pružná jednotka Air Zoom v přední části boty dodá tvému prvnímu kroku při útoku na koš ještě více šťávy. Vrstva ve střední části boty dodává dostatečnou stabilitu pro dynamické pohyby.
Náš trakční stromečkový vzor ti pomůže zastavit okamžitě a měnit tempo přesně na povel. Vstřikovaný tvarovaný opatek stabilizuje a drží nohu pevně na místě.
Odolný svršek se přizpůsobí tvaru nohy a podrží tě, ať už soupeře bráníš nebo se přes něj musíš probojovat.
Jako poklonu A'jině charakteristické asymetrii jsme na jednu stranu boty přidali panelové větrání pro případ, že se hra přiostří.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu
PiotrB91561237
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.
A'Two „WNBA 30th“
Výhoda
Pocit jako na hřišti
Navržená na
Střih
Hmotnost boty
Zhruba 385 g (pánská velikost 43)
Rozdíl mezi patou a špičkou
Zhruba 6 mm
A'ja Wilson
Křídlo, Las Vegas Aces