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Basketbalové boty A'Two By You A'ja Wilson upravené podle tebe - Vícebarevná/Vícebarevná

A'Two By You

Basketbalové boty A'ja Wilson upravené podle tebe

169,99 €
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Opravdové hvězdy, jako je A’ja, zanechávají na hře – i na botách – nezaměnitelnou stopu. S A’Two By You si můžeš vytvořit svůj vlastní archetyp. Od třpytivých variant svršku přes podrážky svítící ve tmě až po perleťové trakční vzory a osobní ID ve tvaru hvězdy – tahle bota pozvedá paletu M’VP na vyšší úroveň. A to není všechno. Ať je to jen tvoje, hlavně REÁLNĚ.


  • Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
  • Styl: IQ8271-900
  • Země/oblast původu: Vietnam

A'Two By You

169,99 €

Opravdové hvězdy, jako je A’ja, zanechávají na hře – i na botách – nezaměnitelnou stopu. S A’Two By You si můžeš vytvořit svůj vlastní archetyp. Od třpytivých variant svršku přes podrážky svítící ve tmě až po perleťové trakční vzory a osobní ID ve tvaru hvězdy – tahle bota pozvedá paletu M’VP na vyšší úroveň. A to není všechno. Ať je to jen tvoje, hlavně REÁLNĚ.

Běhej dál

Mezipodešev je z naší pěny Cushlon 3.0, takže má optimální tlumení a odezvu. Ideální volba pro ty, které rády celou hru přebíhají mezi koši jako A'ja. Vkládací stélka na svršku Cushlonu nabízí pohodlí a podporu.

Obuj se a vyraz

Pružná jednotka Air Zoom v přední části boty dodá A'jinému smrtícímu prvnímu kroku při útoku na koš ještě více šťávy. Vrstva ve střední části boty dodává dostatečnou stabilitu a extra švih pro dynamické pohyby.

Posun a pohyb

A'jain trakční vzorek jsme vytvořili se zvlněným stromečkovým vzorkem. Pomůže jí okamžitě se zastavit a přesně přeřadit. Vstřikovaný tvarovaný opatek zajišťuje stabilitu a kontrolu.

Spolehlivě drží

Svršek má pevnou tvarovanou konstrukci, která je stabilní, odolná a prodyšná. Díky němu má A’ja stabilitu a jistotu – ať už drží soupeřky na uzdě v obraně, nebo je nechává daleko za sebou. A’jinu charakteristickou asymetrii jsme vetkali i do palcové strany boty a přidali jsme panelové větrání pro případ, že při hře přiloží pod kotel.

Podrobnosti o produktu

  • Nízký lem
  • Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
  • Styl: IQ8271-900
  • Země/oblast původu: Vietnam

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    Basketbalové boty A'Two By You A'ja Wilson upravené podle tebe

    A'Two By You

    169,99 €

    Další informace

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