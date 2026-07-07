 
obrázek 1 ze 9
Basketbalové boty Air Jordan 40 - Metallic Copper/Černá/Metallic Copper

Air Jordan 40

Basketbalové boty

Sleva 30 %
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Je jen jeden způsob jak oslavit 40 let Air Jordan. Musíš udělat to, co ještě nikdy nikdo neudělal. Poprvé jsme na pěnu ZoomX po celé délce umístili jednotku Zoom Strobel, která tlumí citlivě jako na maratonu. Vnitřní pásky nahoře jsou z prvotřídních materiálů a optimálně fixují nohu. Jedinečný stromečkový trakční vzorek pod chodidlem nedává obráncům šanci. Tlumení. Pružnost. Trakce. Skoro až moc snadné.


  • Zobrazená barva: Metallic Copper/Černá/Metallic Copper
  • Styl: IM8206-800

Air Jordan 40

Sleva 30 %

Je jen jeden způsob jak oslavit 40 let Air Jordan. Musíš udělat to, co ještě nikdy nikdo neudělal. Poprvé jsme na pěnu ZoomX po celé délce umístili jednotku Zoom Strobel, která tlumí citlivě jako na maratonu. Vnitřní pásky nahoře jsou z prvotřídních materiálů a optimálně fixují nohu. Jedinečný stromečkový trakční vzorek pod chodidlem nedává obráncům šanci. Tlumení. Pružnost. Trakce. Skoro až moc snadné.

Výbušné tlumení

Poprvé v historii řady Jordan kombinujeme pěnu ZoomX s jednotkou Air Zoom Strobel po celé délce. Proč? Pohodlné tlumení jak pro maratonské běžce citlivě odpruží tvoje výbušné pohyby.

Nová definice fixace

Šest vnitřních pásků v kombinaci s prvotřídními materiály svršku drží chodidlo na místě a zajišťuje optimální fixaci při pohybu do stran.

Skvělá trakce

Díky jedinečnému 40stupňovému stromečkovému trakčnímu vzorku je hřiště jen tvoje a všechny obránce si můžeš odškrtnout ze seznamu.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Metallic Copper/Černá/Metallic Copper
  • Styl: IM8206-800

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 4.7

  • Edler Schuh

    Ansgar P.

    Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.

  • Shoe

    JAMES428b6b200c1c441aa462423b70564a74

    Love the shoe. I did have to go up a full size.

  • Best silhouette in 25 years

    eizenga13

    Finals size up minimum AND- again best silhouette in 25 years.

Basketbalové boty Air Jordan 40

Air Jordan 40

Sleva 30 %

Dolaď si styl