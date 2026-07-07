Basketbalové boty Air Jordan 40

Edler Schuh
Ansgar P.
Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.
Je jen jeden způsob jak oslavit 40 let Air Jordan. Musíš udělat to, co ještě nikdy nikdo neudělal. Poprvé jsme na pěnu ZoomX po celé délce umístili jednotku Zoom Strobel, která tlumí citlivě jako na maratonu. Vnitřní pásky nahoře jsou z prvotřídních materiálů a optimálně fixují nohu. Jedinečný stromečkový trakční vzorek pod chodidlem nedává obráncům šanci. Tlumení. Pružnost. Trakce. Skoro až moc snadné.
Air Jordan 40
Je jen jeden způsob jak oslavit 40 let Air Jordan. Musíš udělat to, co ještě nikdy nikdo neudělal. Poprvé jsme na pěnu ZoomX po celé délce umístili jednotku Zoom Strobel, která tlumí citlivě jako na maratonu. Vnitřní pásky nahoře jsou z prvotřídních materiálů a optimálně fixují nohu. Jedinečný stromečkový trakční vzorek pod chodidlem nedává obráncům šanci. Tlumení. Pružnost. Trakce. Skoro až moc snadné.
Poprvé v historii řady Jordan kombinujeme pěnu ZoomX s jednotkou Air Zoom Strobel po celé délce. Proč? Pohodlné tlumení jak pro maratonské běžce citlivě odpruží tvoje výbušné pohyby.
Šest vnitřních pásků v kombinaci s prvotřídními materiály svršku drží chodidlo na místě a zajišťuje optimální fixaci při pohybu do stran.
Díky jedinečnému 40stupňovému stromečkovému trakčnímu vzorku je hřiště jen tvoje a všechny obránce si můžeš odškrtnout ze seznamu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.7
Edler Schuh
Ansgar P.
Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.
Shoe
JAMES428b6b200c1c441aa462423b70564a74
Love the shoe. I did have to go up a full size.
Best silhouette in 25 years
eizenga13
Finals size up minimum AND- again best silhouette in 25 years.
Air Jordan 40