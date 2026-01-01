Basketbalová mikina Nike Dri-FIT s kapucí pro větší děti

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Nike
Basketbalová mikina Dri-FIT s kapucí pro větší děti
54,99 €
Tahle mimořádně měkká mikina s kapucí se skvěle hodí na hřiště i na gauč a je nezbytnou součástí šatníku, když potřebuješ trochu pohodlí navíc. Snížená ramena a volný střih přes tělo působí uvolněně a snadno se kombinují s dalšími kousky.
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: IO8739-010
Nike
54,99 €
Tahle mimořádně měkká mikina s kapucí se skvěle hodí na hřiště i na gauč a je nezbytnou součástí šatníku, když potřebuješ trochu pohodlí navíc. Snížená ramena a volný střih přes tělo působí uvolněně a snadno se kombinují s dalšími kousky.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Lehký flís je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný, takže se skvěle hodí, když potřebuješ trochu zahřát.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Žebrování: 97 % bavlna / 3 % elastan. Síťovina: 100 % polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: IO8739-010
Velikost a střih
- Modelka měří 147 cm a má na sobě velikost M
- Model měří 138 cm a má na sobě velikost M
- Větší střih: zvětšený a prostorný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike
54,99 €