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Basketbalová mikina Nike Dri-FIT s kapucí pro větší děti - Černá/Bílá

Nike

Basketbalová mikina Dri-FIT s kapucí pro větší děti

54,99 €
Černá/Bílá
Bright Spruce/Safety Orange

Tahle mimořádně měkká mikina s kapucí se skvěle hodí na hřiště i na gauč a je nezbytnou součástí šatníku, když potřebuješ trochu pohodlí navíc. Snížená ramena a volný střih přes tělo působí uvolněně a snadno se kombinují s dalšími kousky.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IO8739-010

Nike

54,99 €

Tahle mimořádně měkká mikina s kapucí se skvěle hodí na hřiště i na gauč a je nezbytnou součástí šatníku, když potřebuješ trochu pohodlí navíc. Snížená ramena a volný střih přes tělo působí uvolněně a snadno se kombinují s dalšími kousky.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Lehký flís je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný, takže se skvěle hodí, když potřebuješ trochu zahřát.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Žebrování: 97 % bavlna / 3 % elastan. Síťovina: 100 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IO8739-010

Velikost a střih

    • Modelka měří 147 cm a má na sobě velikost M
    • Model měří 138 cm a má na sobě velikost M
    • Větší střih: zvětšený a prostorný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Basketbalová mikina Nike Dri-FIT s kapucí pro větší děti

    Nike

    54,99 €

    Dolaď si styl