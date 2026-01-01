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Baseballové boty Nike Diamond Showcase MTL - Vícebarevná/Vícebarevná

Nike Diamond Showcase MTL

Baseballové boty

139,99 €
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Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Popusť uzdu své vnitřní šelmě a ztrestej každou chybu, kterou ti soupeř nabídne – v botách Nike Diamond Showcase. Jsou stabilní díky plné délce a bezpečné díky pásku ve střední části chodidla. Tenhle model je navržený tak, aby maximalizoval tvou sílu všude tam, kde je potřeba změnit hru čistou energií.


  • Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
  • Styl: IQ9960-900

Nike Diamond Showcase MTL

139,99 €

Popusť uzdu své vnitřní šelmě a ztrestej každou chybu, kterou ti soupeř nabídne – v botách Nike Diamond Showcase. Jsou stabilní díky plné délce a bezpečné díky pásku ve střední části chodidla. Tenhle model je navržený tak, aby maximalizoval tvou sílu všude tam, kde je potřeba změnit hru čistou energií.

Přenos energie

Pásek ve střední části boty udrží nohu v bezpečí a pevně na místě, takže můžeš naplno využít přenos síly.

Pořádně to odpal

Celoplošná vrstva drží pevně, i když se bota kroutí – a ty zůstáváš v kontaktu se zemí. Nižší zvednutí špičky pomáhá zlepšit kontakt se zemí.

Měkká mezipodešev

Mezipodešev je vyrobena z pěny Cushlon, která zajišťuje pohodlí pro celý zápas. Snížili jsme také výšku mezipodešve, aby byla noha víc v kontaktu se zemí a aby byla zajištěna optimální stabilita.

Další výhody

  • Naše technologií Drag-On, kterou si oblíbili i hráči, nabízí lehkou oporu při skluzích špičkou.
  • Odolný síťovinový svršek
  • Střih 5/8 se zvýšeným lemem

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
  • Styl: IQ9960-900

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    Baseballové boty Nike Diamond Showcase MTL

    Nike Diamond Showcase MTL

    139,99 €

    Další informace

      Tenhle produkt se vyrábí na zakázku. Objednávky produktů na zakázku nejdou zrušit po 15 minutách a nedají se vrátit, pokud zboží není vadné.

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