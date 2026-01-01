Baseballové boty Nike Diamond Showcase MTL

Nike Diamond Showcase MTL
Baseballové boty
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
Popusť uzdu své vnitřní šelmě a ztrestej každou chybu, kterou ti soupeř nabídne – v botách Nike Diamond Showcase. Jsou stabilní díky plné délce a bezpečné díky pásku ve střední části chodidla. Tenhle model je navržený tak, aby maximalizoval tvou sílu všude tam, kde je potřeba změnit hru čistou energií.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: IQ9960-900
Nike Diamond Showcase MTL
Popusť uzdu své vnitřní šelmě a ztrestej každou chybu, kterou ti soupeř nabídne – v botách Nike Diamond Showcase. Jsou stabilní díky plné délce a bezpečné díky pásku ve střední části chodidla. Tenhle model je navržený tak, aby maximalizoval tvou sílu všude tam, kde je potřeba změnit hru čistou energií.
Přenos energie
Pásek ve střední části boty udrží nohu v bezpečí a pevně na místě, takže můžeš naplno využít přenos síly.
Pořádně to odpal
Celoplošná vrstva drží pevně, i když se bota kroutí – a ty zůstáváš v kontaktu se zemí. Nižší zvednutí špičky pomáhá zlepšit kontakt se zemí.
Měkká mezipodešev
Mezipodešev je vyrobena z pěny Cushlon, která zajišťuje pohodlí pro celý zápas. Snížili jsme také výšku mezipodešve, aby byla noha víc v kontaktu se zemí a aby byla zajištěna optimální stabilita.
Další výhody
- Naše technologií Drag-On, kterou si oblíbili i hráči, nabízí lehkou oporu při skluzích špičkou.
- Odolný síťovinový svršek
- Střih 5/8 se zvýšeným lemem
Podrobnosti o produktu
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: IQ9960-900
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Diamond Showcase MTL.
Nike Diamond Showcase MTL
Další informace
Tenhle produkt se vyrábí na zakázku. Objednávky produktů na zakázku nejdou zrušit po 15 minutách a nedají se vrátit, pokud zboží není vadné.