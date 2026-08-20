Nike ACG Vista Peak v barvě Terrain Tint

Nike ACG Vista Peak
Terrain Tint
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Tato barva momentálně není k dispozici
Brýle Nike ACG Vista Peak jsou navržené tak, aby zvládly i nejdrsnější terén na světě. Kombinují odolnost za všech podmínek s precizní optikou pro sportovce, kteří slovo „hranice“ nemají ve slovníku. Lehký segmentový rám se stará o dočista volný výhled, takže bez problémů uvidíš všechny kořeny, hřebeny a měnící se kontury stezky. Jsou připravené na všechno, co na tebe hora chystá.
- Zobrazená barva: Photon Dust/Grey Fog
- Styl: IQ9340-012
Nike ACG Vista Peak
Brýle Nike ACG Vista Peak jsou navržené tak, aby zvládly i nejdrsnější terén na světě. Kombinují odolnost za všech podmínek s precizní optikou pro sportovce, kteří slovo „hranice“ nemají ve slovníku. Lehký segmentový rám se stará o dočista volný výhled, takže bez problémů uvidíš všechny kořeny, hřebeny a měnící se kontury stezky. Jsou připravené na všechno, co na tebe hora chystá.
Výhody
- Velikost obrouček: Šířka čočky 71 mm / šířka nosníku 19 mm / délka stranic 130 mm.
- Brýle Nike Terrain Tint zvyšují kontrast a vylepšují stíny, aby odhalily každý detail na cestě před tebou.
- Model Nike Max Optics Pro tlumí odrazy světla a zároveň odpuzuje vodu a olej, takže máš ještě lepší přehled o všem, co se kolem šustne.
- Sklo se zakřivením 6 přiměřeně chrání oči zepředu a dostatečně omezuje periferní světlo.
- Nastavitelná gumová nosní opěrka a stranice z termoplastického elastomeru mají lepší přilnavost a trakci i za mokra.
Podrobnosti o produktu
- Víc míst pro připevnění popruhu.
- Vstřikované obroučky jsou vyrobené alespoň ze 40 % z ricinového oleje.
- 100% ochrana před UVA/UVB zářením.
- Zobrazená barva: Photon Dust/Grey Fog
- Styl: IQ9340-012
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike ACG Vista Peak