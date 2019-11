Jak si běhání zamilovat

Aby vztah nezevšedněl

Oslav začátek každého běhu

Je brzo ráno a tvoje postel je krásně vyhřátá. Nebo máš za sebou těžký den a chce se ti rozvalit na gauč. Přesto si ale zavazuješ boty. Co je na každém běhu nejtěžší? Vyrazit. „Dopřej si minutku a pochval se za to,“ říká trenér. „A po prvních sto metrech bude všechno jednodušší.“

Nenech se znechutit, když se ti nedaří

Stává se to všem. Při každém běhu si prostě nepřipadáš jako Zátopek. A to je v pořádku. „Když chceš mít úspěch a zdokonalovat se, není nic lepšího, než dokončovat nevydařené běhy. Ukážeš tím svoji fyzickou i mentální sílu,“ říká trenér.

Zařaď posilovací cvičení

„Zachovat si zdraví není jenom tak,“ říká trenér. Procvičování svalů, které se při běhání přímo nezapojují, ti pomůže uběhnout víc. Posilování boků, střední a horní části těla má pro zvládání kilometrových objemů zásadní význam. V aplikaci Nike Training Club najdeš cvičení, která jsou speciálně zaměřená na rozvoj síly, rovnováhy a pružnosti.

Naslouchej svém tělu

Máš po dlouhém běhu chuť na pořádnou snídani? Dej si ji. Potřebuješ se prostě na deset minut natáhnout na zem? V pořádku. „Aby nás běhání inspirovalo, musí to být zábava,“ říká trenér. „Oslava je součástí regenerace.“ Když už nic jiného, udělej si minutku a poděkuj svému tělu za to, co dokáže.