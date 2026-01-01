Zpátky k hledáníNSP Rishon West (Partnered)Otevřeno • Zavírá v 21:305TH YALDEY TEHERAN STRISHON LE-ZIONTEHERAN, Central, 7565841, IL03-6754226Trasa k námOtevírací doba prodejnypo - ne: 9:30 - 21:30Prodejny v okolíAdresář prodejenNSP Naharia (Partnered)Ben Zhvi 1Arena MallNAHARIYA, Northern, 22100, ILOtevřeno • Zavírá v 21:30Nike Store Kiryon (Partnered)192 Derech Acko st.KiryonHAIFA, Haifa, 2723206, ILOtevřeno • Zavírá v 22:00Nike Clearance Store KrayotBig KrayotHa'Histadrut Ave 248Haifa, Haifa, 2629710, ILOtevřeno • Zavírá v 21:30