Nike Factory Store Noventa

Nike Factory Store Noventa

Zavřeno • Otevírá v 10:00

Via Marco Polo, 1

Via Marco Polo, 1

Noventa Di Piave, Veneto, 30020, IT

+39-04213 07899

Trasa k nám

Otevírací doba prodejny

po - ne: 10:00 - 20:00

Služby

  • Informace o vrácení zboží

    Informace o vrácení zboží

    V tomhle obchodě nejde vrátit zboží objednané na Nike.com nebo v aplikaci Nike.

  • Bra Fit od Nike Fit

    Bra Fit od Nike Fit

    Na správném střihu záleží nejvíc. Vyber si tu správnou podprsenku, která se nejlíp hodí na tvoje oblíbené aktivity.

  • Dárkové karty Nike

    Dárkové karty Nike

    Tenhle obchod přijímá dárkové karty v místní měně zakoupené v jiných obchodech Nike a na Nike.com.

  • Výprodej 24/7

    Výprodej 24/7

    Ušetři při každém on-line nákupu.

  • Nike Recycling & Donation

    Nike Recycling & Donation

    Recycling + Donation helps reduce waste by cleaning and donating or recycling used shoes and apparel. It’s how we make sure what’s already been worn lives on, even when you’re done wearing it. Conditions do apply.

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