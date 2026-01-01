Nike Factory Store - Desert Ridge

Nike Factory Store - Desert Ridge

Otevřeno • Zavírá v 21:00

21001 N Tatum Blvd Ste 38-1330

Phoenix, AZ, 85050-5216, US

4802824363

Trasa k nám

Otevírací doba prodejny

po - so: 11:00 - 21:00
ne: 11:00 - 18:00

Služby

  • Vyzvednutí objednávky

    Vyzvednutí objednávky

    Kup si oblíbené modely on-line a vyzvedni si je na prodejně.

  • Odborníci Nike

    Odborníci Nike

    Nech si v reálném čase poradit o všem kolem sportu a stylu od našeho týmu expertů.

  • Nakupování, jak má být

    Nakupování, jak má být

    Jako člen máš 60 dnů na vyzkoušení a vrácení zboží bez účtenky, takže buď bez obav.

  • Nakupovat ve výprodeji v Nike Factory

    Nakupovat ve výprodeji v Nike Factory

    Modely a výprodeje, které jsou k dispozici v obchodech Nike Factory, teď najdeš i on-line.

  • Staň se členem

    Staň se členem

    Noví členové aplikace Nike dostanou 15% slevu na první nákup v obchodě.

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