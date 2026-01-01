Zpátky k hledáníNike Factory Store - Desert RidgeOtevřeno • Zavírá v 21:0021001 N Tatum Blvd Ste 38-1330Phoenix, AZ, 85050-5216, US4802824363Trasa k námOtevírací doba prodejnypo - so: 11:00 - 21:00ne: 11:00 - 18:00SlužbyVyzvednutí objednávkyKup si oblíbené modely on-line a vyzvedni si je na prodejně.Odborníci NikeNech si v reálném čase poradit o všem kolem sportu a stylu od našeho týmu expertů.Nakupování, jak má býtJako člen máš 60 dnů na vyzkoušení a vrácení zboží bez účtenky, takže buď bez obav.Nakupovat ve výprodeji v Nike FactoryModely a výprodeje, které jsou k dispozici v obchodech Nike Factory, teď najdeš i on-line.Nakupovat ve výprodeji v Nike FactoryStaň se členemNoví členové aplikace Nike dostanou 15% slevu na první nákup v obchodě.Prodejny v okolíAdresář prodejenNike Factory Store - PhoenixOutlets at Anthem4250 W Anthem Way., Suite 375Phoenix, AZ, 85086-0415, USOtevřeno • Zavírá v 20:00Nike Factory Store - Tempe Marketplace2000 E Rio Salado Pkwy Ste 1253Tempe, AZ, 85288-5181, USOtevřeno • Zavírá v 21:00Nike Factory Store - GlendaleTanger Outlet Center - Westgate6800 N 95th Ave Suite 590Glendale, AZ, 85305-6813, USOtevřeno • Zavírá v 21:00