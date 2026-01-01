Nike Store Napoli (Partnered)

Nike Store Napoli (Partnered)

Otevřeno • Zavírá v 21:00

Via Alessandro Scarlatti, 102

Vomero

Napoli, Camapania, 80129, IT

0039 0813723346

Trasa k nám

Otevírací doba prodejny

po - ne: 9:00 - 21:00

Služby

  • Informace o vrácení zboží

    Informace o vrácení zboží

    V tomhle obchodě nejde vrátit zboží objednané na Nike.com nebo v aplikaci Nike.

  • Bra Fit od Nike Fit

    Bra Fit od Nike Fit

    Na správném střihu záleží nejvíc. Vyber si tu správnou podprsenku, která se nejlíp hodí na tvoje oblíbené aktivity.

  • Členské odměny

    Členské odměny

    Speciální nabídky a promoakce jako poděkování našim členům.

  • Klikni a vyzvedni

    Klikni a vyzvedni

    V tomhle obchodě si můžeš vyzvednout zboží zakoupené na Nike.com.

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