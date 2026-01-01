Nike Store Girne (Partnered)

Nike Store Girne (Partnered)

Otevřeno • Zavírá v 19:30

Naci Talat Cad.

The Venue Plaza No: 4C

Aşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY

+90 392 815 11 33

Trasa k nám

Otevírací doba prodejny

po: 9:30 - 18:00
út - so: 9:30 - 19:30
ne: 11:00 - 18:00

Služby

  • Informace o vrácení zboží

    Informace o vrácení zboží

    V tomhle obchodě nejde vrátit zboží objednané na Nike.com nebo v aplikaci Nike.

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