Zpátky k hledáníNike Store Girne (Partnered)Otevřeno • Zavírá v 19:30Naci Talat Cad.The Venue Plaza No: 4CAşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY+90 392 815 11 33Trasa k námOtevírací doba prodejnypo: 9:30 - 18:00út - so: 9:30 - 19:30ne: 11:00 - 18:00SlužbyInformace o vrácení zbožíV tomhle obchodě nejde vrátit zboží objednané na Nike.com nebo v aplikaci Nike.Prodejny v okolíAdresář prodejenNike Store Lefkosa (Partnered)27 Yağmur Sok.Gönyeli Çemberi Lefkoşe, Nicosia, 99999, CYOtevřeno • Zavírá v 19:30Nike Store Nicosia Mall (Partnered)Nicosia Mall2 Madrid StreetNicosia, Nicosia, 2603, CYOtevřeno • Zavírá v 20:00Nike Store Mersin Forum (Partnered)Güvenevler Mahallesi Mersin Forum Avm.No: FF19/20 YenişehirMERSIN, Mersin, 33140, TROtevřeno • Zavírá v 22:00