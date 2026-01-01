Zpátky k hledáníNike Serdika Mall (Partnered)Zavřeno • Otevírá v 10:0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261Trasa k námOtevírací doba prodejnypo - ne: 10:00 - 22:00SlužbyInformace o vrácení zbožíV tomhle obchodě nejde vrátit zboží objednané na Nike.com nebo v aplikaci Nike.Bra Fit od Nike FitNa správném střihu záleží nejvíc. Vyber si tu správnou podprsenku, která se nejlíp hodí na tvoje oblíbené aktivity.Prodejny v okolíAdresář prodejenNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGZavřeno • Otevírá v 8:00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGZavřeno • Otevírá v 10:00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGZavřeno • Otevírá v 8:00