Zpátky k hledáníNike PodiumZavřeno • Otevírá v 11:002/F The Podium, 12 ADB Ave.,Ortigas CenterMandaluyong City, 1550, PH+63 2 8281 6105Trasa k námOtevírací doba prodejnypo - čt: 11:00 - 22:00pá - ne: 10:00 - 22:00SlužbyBra Fit od Nike FitNa správném střihu záleží nejvíc. Vyber si tu správnou podprsenku, která se nejlíp hodí na tvoje oblíbené aktivity.Prodejny v okolíAdresář prodejenNike Galleria - Quezon City2/F, Robinsons Galleria, Ortigas AveQuezon City, 1600, PHOtevírá brzy • Otevírá v 10:00Nike MagnoliaUpper Ground Floor Robinsons Magnolia,Aurora BoulevardQuezon City, Metro Manila, 1111, PHOtevírá brzy • Otevírá v 10:00Nike The FortG/F B3 Bonifacio High St., 9th Ave.Taguig City, Metro Manila, 1635, PHOtevírá brzy • Otevírá v 10:00