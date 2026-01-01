Nike Podium

Nike Podium

Zavřeno • Otevírá v 11:00

2/F The Podium, 12 ADB Ave.,

Ortigas Center

Mandaluyong City, 1550, PH

+63 2 8281 6105

Trasa k nám

Otevírací doba prodejny

po - čt: 11:00 - 22:00
pá - ne: 10:00 - 22:00

Služby

  • Bra Fit od Nike Fit

    Bra Fit od Nike Fit

    Na správném střihu záleží nejvíc. Vyber si tu správnou podprsenku, která se nejlíp hodí na tvoje oblíbené aktivity.

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