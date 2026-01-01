Zpátky k hledáníNike Factory Store - Tejon RanchZavřeno • Otevírá v 10:00Tejon Ranch5701 Outlets at Tejon Pkwy. STE 300Arvin, CA, 93203-2458, US6618582151Trasa k námOtevírací doba prodejnypo - ne: 10:00 - 20:00SlužbyVyzvednutí objednávkyKup si oblíbené modely on-line a vyzvedni si je na prodejně.Staň se členemNoví členové aplikace Nike dostanou 15% slevu na první nákup v obchodě.Odborníci NikeNech si v reálném čase poradit o všem kolem sportu a stylu od našeho týmu expertů.Nakupování, jak má býtJako člen máš 60 dnů na vyzkoušení a vrácení zboží bez účtenky, takže buď bez obav.Nakupovat ve výprodeji v Nike FactoryModely a výprodeje, které jsou k dispozici v obchodech Nike Factory, teď najdeš i on-line.Nakupovat ve výprodeji v Nike FactoryProdejny v okolíAdresář prodejenNike Clearance Store - Santa ClaritaValencia Marketplace25620 The Old Road, Unit PValencia, CA, 91381-1707, USZavřeno • Otevírá v 10:00Nike Factory Store - CamarilloCamarillo Premium Outlets990 Camarillo Center Dr. #030Camarillo, CA, 93010-7748, USZavřeno • Otevírá v 10:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USZavřeno • Otevírá v 11:00