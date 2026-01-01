Nike Factory Store Sanda

Nike Factory Store Sanda

Zavřeno • Otevírá v 10:00

北区上津台7-3

神戸三田プレミアムアウトレット910区画

神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP

+81 78 983 3908

Trasa k nám

Otevírací doba prodejny

po - ne: 10:00 - 20:00

Služby

  • Dárkové karty Nike

    Dárkové karty Nike

    Tenhle obchod přijímá dárkové karty v místní měně zakoupené v jiných obchodech Nike a na Nike.com.

  • Vrácení zboží z Nike.com a aplikace Nike

    Vrácení zboží z Nike.com a aplikace Nike

    V tomhle obchodě jde vrátit zboží objednané na Nike.com a v aplikaci Nike.

  • Další informace

    Další informace

    Skenuj čárové kódy produktů pomocí aplikace Nike a nech si zobrazovat další velikosti a barvy.

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