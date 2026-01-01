Zpátky k hledáníNike Factory Store SandaZavřeno • Otevírá v 10:00北区上津台7-3神戸三田プレミアムアウトレット910区画神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP+81 78 983 3908Trasa k námOtevírací doba prodejnypo - ne: 10:00 - 20:00SlužbyDárkové karty NikeTenhle obchod přijímá dárkové karty v místní měně zakoupené v jiných obchodech Nike a na Nike.com.Vrácení zboží z Nike.com a aplikace NikeV tomhle obchodě jde vrátit zboží objednané na Nike.com a v aplikaci Nike.Další informaceSkenuj čárové kódy produktů pomocí aplikace Nike a nech si zobrazovat další velikosti a barvy.Prodejny v okolíAdresář prodejenNike Kobe Motomachi中央区三宮町3-3-2三宮Westビル1F神戸市, 兵庫県, 650-0021, JPZavřeno • Otevírá v 10:00Nike Factory Store Kobe垂水区海岸通12-2三井アウトレットパークマリンピア神戸2390区画神戸市, 兵庫県, 655-0036, JPZavřeno • Otevírá v 10:00Nike Expocity千里万博公園2-1ららぽ-とEXPOCITY1F吹田市, 大阪府, 565-0826, JPZavřeno • Otevírá v 10:00