Nike Factory Store - Ontario

Nike Factory Store - Ontario

Zavřeno • Otevírá zítra v 10:00

Ontario Mills

4557 Mills Cir.

Ontario, CA, 91764-5220, US

9099802448

Trasa k nám

Otevírací doba prodejny

po - čt: 10:00 - 20:00
pá - so: 10:00 - 21:00
ne: 11:00 - 20:00

Služby

  • Vyzvednutí objednávky

    Vyzvednutí objednávky

    Kup si oblíbené modely on-line a vyzvedni si je na prodejně.

  • Členové dosáhnou na víc

    Členové dosáhnou na víc

    Noví členové získají 15% slevu na první nákup v obchodě*, plus všechny ostatní odměny určené jen pro členy. *Platí určité výjimky.

  • Odborníci Nike

    Odborníci Nike

    Nech si v reálném čase poradit o všem kolem sportu a stylu od našeho týmu expertů.

  • Nakupování, jak má být

    Nakupování, jak má být

    Jako člen máš 60 dnů na vyzkoušení a vrácení zboží bez účtenky, takže buď bez obav.

  • Nakupovat ve výprodeji v Nike Factory

    Nakupovat ve výprodeji v Nike Factory

    Modely a výprodeje, které jsou k dispozici v obchodech Nike Factory, teď najdeš i on-line.

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