Zpátky k hledáníNike Factory Store - OntarioZavřeno • Otevírá zítra v 10:00Ontario Mills4557 Mills Cir.Ontario, CA, 91764-5220, US9099802448Trasa k námOtevírací doba prodejnypo - čt: 10:00 - 20:00pá - so: 10:00 - 21:00ne: 11:00 - 20:00SlužbyVyzvednutí objednávkyKup si oblíbené modely on-line a vyzvedni si je na prodejně.Členové dosáhnou na vícNoví členové získají 15% slevu na první nákup v obchodě*, plus všechny ostatní odměny určené jen pro členy. *Platí určité výjimky.Odborníci NikeNech si v reálném čase poradit o všem kolem sportu a stylu od našeho týmu expertů.Nakupování, jak má býtJako člen máš 60 dnů na vyzkoušení a vrácení zboží bez účtenky, takže buď bez obav.Nakupovat ve výprodeji v Nike FactoryModely a výprodeje, které jsou k dispozici v obchodech Nike Factory, teď najdeš i on-line.Nakupovat ve výprodeji v Nike FactoryProdejny v okolíAdresář prodejenNike Victoria Gardens12431 S Mainstreet, Suite 1220Rancho Cucamonga, CA, 91739-8883, USZavřeno • Otevírá zítra v 10:00Nike Factory Store - RedlandsMountain Grove at Citrus Plaza27641 San Bernardino Ave. #100Redlands, CA, 92374-5046, USZavřeno • Otevírá zítra v 10:00Nike Factory Store - OrangeOutlets at Orange20 City Blvd. W, Space A1Orange, CA, 92868-3102, USZavřeno • Otevírá zítra v 10:00