Zpátky k hledáníNike Factory Store - CitadelOtevřeno • Zavírá v 21:00Citadel Outlets100 Citadel Dr Suite 561Commerce, CA, 90040-1523, US3237201684Trasa k námOtevírací doba prodejnypo - ne: 10:00 - 21:00Mimořádná provozní dobaso 8. 8. - pá 14. 8.: 10:00 - 21:00SlužbyVyzvednutí objednávkyKup si oblíbené modely on-line a vyzvedni si je na prodejně.Staň se členemNoví členové aplikace Nike dostanou 15% slevu na první nákup v obchodě.Odborníci NikeNech si v reálném čase poradit o všem kolem sportu a stylu od našeho týmu expertů.Nakupování, jak má býtJako člen máš 60 dnů na vyzkoušení a vrácení zboží bez účtenky, takže buď bez obav.Nakupovat ve výprodeji v Nike FactoryModely a výprodeje, které jsou k dispozici v obchodech Nike Factory, teď najdeš i on-line.Nakupovat ve výprodeji v Nike FactoryProdejny v okolíAdresář prodejenNike Community Store - East LA4585 Whittier BlvdEast Los Angeles, CA, 90022-2432, USOtevřeno • Zavírá v 20:00Nike Community Store - Watts9801 S Alameda StLos Angeles, CA, 90002-3158, USOtevřeno • Zavírá v 19:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USOtevřeno • Zavírá v 21:00