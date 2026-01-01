Zpátky k hledáníNIKE - Doha City CentreOtevřeno • Zavírá v 22:00Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.DOHA, Doha, 00000, QA97444377987Trasa k námOtevírací doba prodejnypo - st: 10:00 - 22:00čt - pá: 10:00 - 0:00so - ne: 10:00 - 22:00SlužbyInformace o vrácení zbožíV tomhle obchodě nejde vrátit zboží objednané na Nike.com nebo v aplikaci Nike.Bra Fit od Nike FitNa správném střihu záleží nejvíc. Vyber si tu správnou podprsenku, která se nejlíp hodí na tvoje oblíbené aktivity.Prodejny v okolíAdresář prodejenNIKE - Mall Of QatarAl Jahhaniya Interchange, Street 373Ar-RayyanDOHA, Doha, 00000, QAOtevřeno • Zavírá v 22:00NIKE OUTLET - AIRPORT RD, DOHAAL QADEM STREET, DOHADoha, Doha, 00000, QAOtevřeno • Zavírá v 22:00NIKE - MARASSI GALLERIA MALLshop 126 bldg 166 road 6403 block 264Diyar al Muharraq BahrainMARASSI GALLERIADiyar Al Muharraq, Muharraq, 246, BHOtevřeno • Zavírá v 22:00