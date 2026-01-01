NIKE - Doha City Centre

NIKE - Doha City Centre

Otevřeno • Zavírá v 22:00

Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.

DOHA, Doha, 00000, QA

97444377987

Trasa k nám

Otevírací doba prodejny

po - st: 10:00 - 22:00
čt - pá: 10:00 - 0:00
so - ne: 10:00 - 22:00

Služby

  • Informace o vrácení zboží

    Informace o vrácení zboží

    V tomhle obchodě nejde vrátit zboží objednané na Nike.com nebo v aplikaci Nike.

  • Bra Fit od Nike Fit

    Bra Fit od Nike Fit

    Na správném střihu záleží nejvíc. Vyber si tu správnou podprsenku, která se nejlíp hodí na tvoje oblíbené aktivity.

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