Nike Discovery Mall (Partnered)

Nike Discovery Mall (Partnered)

Otevřeno • Zavírá v 22:00

Discovery Mall

Kuwait City, Capital, 15005, KW

+965 2291 3653

Trasa k nám

Otevírací doba prodejny

po - ne: 10:00 - 22:00

Služby

  • Informace o vrácení zboží

    Informace o vrácení zboží

    V tomhle obchodě nejde vrátit zboží objednané na Nike.com nebo v aplikaci Nike.

  • Bra Fit od Nike Fit

    Bra Fit od Nike Fit

    Na správném střihu záleží nejvíc. Vyber si tu správnou podprsenku, která se nejlíp hodí na tvoje oblíbené aktivity.

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