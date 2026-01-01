Nike Factory Store Liege

Nike Factory Store Liege

Otevřeno • Zavírá v 20:00

Chaussee de Tongres 269

LIEGE, Wallonia, 4000, BE

+32 04 366 13 28

Trasa k nám

Otevírací doba prodejny

po - so: 9:30 - 20:00
ne: Zavřeno

Služby

  • Vrácení zboží z Nike.com a aplikace Nike

    Vrácení zboží z Nike.com a aplikace Nike

    V tomhle obchodě jde vrátit zboží objednané na Nike.com a v aplikaci Nike.

  • Výprodej 24/7

    Výprodej 24/7

    Ušetři při každém on-line nákupu.

  • Dárkové karty Nike

    Dárkové karty Nike

    Tenhle obchod přijímá dárkové karty v místní měně zakoupené v jiných obchodech Nike a na Nike.com.

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