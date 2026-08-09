Zpátky k hledáníNike Factory Store LelystadOtevřeno • Zavírá v 20:00Bataviaplein 86Unit 20-23LELYSTAD, Flevoland, 8242 PN, NL+31 3202 34160Trasa k námOtevírací doba prodejnypo - pá: 10:00 - 18:00so - ne: 10:00 - 20:00Mimořádná provozní dobaso 8. 8. - pá 14. 8.: 10:00 - 20:00SlužbyDárkové karty NikeTenhle obchod přijímá dárkové karty v místní měně zakoupené v jiných obchodech Nike a na Nike.com.Vrácení zboží z Nike.com a aplikace NikeV tomhle obchodě jde vrátit zboží objednané na Nike.com a v aplikaci Nike.Výprodej 24/7Ušetři při každém on-line nákupu.NakupovatProdejny v okolíAdresář prodejenNike Factory Store MuidenMaxis MuidenPampusweg 1MUIDEN, Noord-Holland, 1398 PR, NLOtevřeno • Zavírá v 19:00Nike Store Amsterdam (Partnered)Kalverstraat 185-187AMSTERDAM, North Holland, 1012 XC, NLOtevřeno • Zavírá v 20:00Nike Store Amstelveen (Partnered)NIKE STORE AMSTELVEEN, REMBRANDTWEG 37AMSTELVEEN,, Noord-Holland, 1181 GE, NLOtevřeno • Zavírá v 18:00