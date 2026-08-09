Nike Factory Store Lelystad

Nike Factory Store Lelystad

Otevřeno • Zavírá v 20:00

Bataviaplein 86

Unit 20-23

LELYSTAD, Flevoland, 8242 PN, NL

+31 3202 34160

Trasa k nám

Otevírací doba prodejny

po - pá: 10:00 - 18:00
so - ne: 10:00 - 20:00

Mimořádná provozní doba

so 8. 8. - pá 14. 8.: 10:00 - 20:00

Služby

  • Dárkové karty Nike

    Dárkové karty Nike

    Tenhle obchod přijímá dárkové karty v místní měně zakoupené v jiných obchodech Nike a na Nike.com.

  • Vrácení zboží z Nike.com a aplikace Nike

    Vrácení zboží z Nike.com a aplikace Nike

    V tomhle obchodě jde vrátit zboží objednané na Nike.com a v aplikaci Nike.

  • Výprodej 24/7

    Výprodej 24/7

    Ušetři při každém on-line nákupu.

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