Závazek značky Jordan černošské komunitě

Značka Jordan, to jsme my, černošská komunita. Větší než jeden člověk, jehož odhodlání a práce předefinovaly význam důležitosti. Větší než basketbalové hřiště, kam se ubíraly sny mnoha generací. Větší než každý zápas, každá překážka, každý boj.



A stejně jako náš jmenovec, značka Jordan představuje sílu a vytrvalost těch, co přišli před námi. Odhodlání, práce, znamenitost, které jsme všichni poznali, jsou výsledkem jedné generace za druhou, když předávají svoje sny té další. Naše minulost nás učí, že můžeme – bez ohledu na překážky nebo boj – formovat lepší budoucnost.



Značka Jordan je rodina, která se odvažuje mít velké sny, pracovat a zvítězit. Dosahovat nemožného nám není cizí. Víme, stejně jako MJ, že co se může jednotlivci jevit jako neproveditelné, společně dokázat můžeme.



Značka Jordan, to jsme my, černošská komunita. Boj za rovnocenné příležitosti a rovnoprávnou spravedlnost je náš.



Dokud bude tenhle boj pokračovat, prolneme závazky s činy. Budeme hlasitě vyžadovat změnu. Budeme spolupracovat s ostatními, abychom zajistili, že společenská a ekonomická spravedlnost zvítězí. Budeme hlásat a dělat osvětu, aby se spojenci k našemu úsilí přidali. Spojíme se jako jedna rodina, sjednocená vírou, že konečně nastane trvalá změna.



Činy místo slov. Sny oproti osudu. Komunita nade vše.