Leo Baker, vždycky proti proudu

NIKE: S jakými problémy ses potýkal a jak se ti podařilo je překonat?

LEO: Léta jsem se snažil držet se norem toho, co je pro ženy na trhu přijatelné, a pak jsem se rozhodl pro mužský vzhled a moje skateboardová kariéra najednou zmizela. Jezdil jsem na jednu dvě soutěže za rok, s mnohem menšími odměnami než v soutěžích pro muže, víc toho pro mě nebylo. Dokončil jsem školu a začal jsem pracovat na plný úvazek jako grafik. S kamarádem Tylerem Smolinskim [autor videí] jsem začal natáčet krátké záběry z ulice, a pak z toho vzniklo jedno delší video. Bylo to pro mě hodně důležité, protože vzniklo jenom z toho, že miluju skateboarding a autenticitu. Jsem za to video hrozně vděčný. Dal jsem do toho srdce i duši a hodně lidí to oslovilo. Autenticita je to nejsilnější, co máme. Je to těžká práce, ale stojí za to.