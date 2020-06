Zmírni bolest koupelí s epsomskou solí

Proč je tahle osvědčená metoda pořád jednou z nejlepších forem regenerace svalů?

Regenerace je jedním z nejhodnotnějších nástrojů, který ti pomůže udržet pravidelný tréninkový režim. V následujícím článku ti Ryan Flaherty osvětlí, jak zregenerovat bolavé svaly, ať se můžeš ke cvičení vrátit zítra i v dalších dnech.



Nedílnou součástí tréninku je i to, že několik dní po něm řešíš bolest. Kvůli bolesti máš chuť příští cvičení vynechat, a tak je důležité umět s ní správně nakládat a zregenerovat se. Můj tip vážně není nic nového, ale používá se tak dlouho právě proto, že funguje: Udělej si koupel s epsomskou solí.



Sáčky s epsomskou solí se prodávají v každém obchodě s potravinami, lékárně nebo samoobsluze. Nepotřebuješ žádný luxusní druh. Doporučuju si dávat vanu s epsomskou solí večer. Často vidíme profesionální sportovce v obrovských ledových kádích a možná si myslíš, že kvůli regeneraci musíš mrznout, ale není to jenom o chladu.



Tady je návod, jak na to:

Začni se solnými koupelemi v den tréninku. To ti pomůže bolesti svalů předejít. Napusť si horkou vodu – co nejteplejší zvládneš, ale aby ti to nebylo nepříjemné. Nech sůl rozpustit podle návodu na obalu, do normální vany plné vody se většinou dávají dva hrnky. Máčej se ve vodě 15 až 20 minut.

Vypadá to možná až moc jednoduše. Epsomská sůl ale patří k nejlepším nástrojům na regeneraci na téhle planetě a její přínosy jsou doložené výzkumy. Takže klidně makej, až to bude bolet, a pak si od bolesti ulev večerní koupelí s epsomskou solí.