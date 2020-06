Žít a jíst bez výčitek

Přehodnoť svoje pocity ohledně toho, co jíš.

Tohle není fér: I když chceme jíst zdravě, tak si někdy dopřáváme alkohol, sladkosti nebo mastná jídla, protože přesně to nás společensky spojuje s partnery, kamarády a rodinou. Důležité je jíst čerstvé a průmyslově nezpracované potraviny co nejčastěji – můj cíl je 90 %. Do dalších 10 % patří to, kdy si jídlo a okamžik vychutnám a pak jdu dál bez výčitek.