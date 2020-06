Zařaď mezi priority péči o sebe

„Nejlépe to pochopíš, když si představíš instrukce v letadle. V případě nouze taky nejdřív musíš nasadit kyslíkovou masku sobě a pak až ostatním,“ vysvětluje Angela Duckworthová, profesorka na Pennsylvanské univerzitě a autorka knížky Grit: The Power and Passion of Perseverance. „Než budeš moct ostatním pomáhat na 100 procent, musíš mít jistotu, že dobře pečuješ i o sebe. Třeba cvičením, spánkem, jógou... čímkoliv, co ti nabíjí baterky.“ Může to vypadat jako samozřejmost, ale jestli chceš posílit svoji motivaci a dodat si energii, která ti pomáhá překonávat překážky při tréninku i v životě, rozhodně neuškodí, když k tomu budeš přistupovat v plné síle.



A víš, jaká je nejčastější výmluva, proč se lidi nestarají sami o sebe? „Mám moc práce.“ Ale zkus to říct třeba fotbalové hvězdě Julii Ertzové, která hrála za americký tým i na olympiádě. Vstává brzy ráno, aby si mohla dopřát trochu péče o sebe, než se pustí do náročného tréninku. „Jsem od přírody ranní ptáče. Mám to ráda, protože mám dost času na svoje kafe, pak si jdu zaběhat a chvíli si čtu. Ráno je doba jenom pro mě,“ říká. „Mám ráda svůj prostor, abych se dala v duši dohromady. Čas o samotě mi vážně pomáhá získat pozitivní přístup. Uvědomuju si, kde jsem a jakým směrem mám jít.”



Jestli si myslíš, že profi fotbalistka nemá už tak dost nacpaný program, tak si představ, že kromě svých pokojných rán si Julie vždycky vyhradí i další chvíle sama pro sebe: plave, věnuje se jednoduché józe, chodí spát brzy, aby měla každý den poctivých devět hodin spánku, medituje a pravidelně si dopřává masáž. „Masáže mě úžasně uvolňují, a to nejen svaly ale i mysl," popisuje Ertzová. Všechen ten čas, který Julie věnuje sama sobě, je stejně důležitý jako doba, kterou stráví na tréninku. Obojí dohromady totiž vede k těm nejlepším výsledkům.



Jestli si z Juliiných aktivit mimo trénink máš něco odnést, tak to, že péče o sebe není sobecká. Je to naopak znak obětavosti. Navrhujeme ti proto jednu výzvu: Zkus věnovat víc času činnostem, které tě naplňují energií. Uvidíš, jestli tvoje cvičení, práce i mezilidské vztahy jsou víc v pohodě. Všechno by ti mělo jít snáz, jako když nejdříve oblékneš kyslíkovou masku sobě. Zkus taky zakomponovat tuhle drobnou změnu do svého běžného dne, i když zrovna nevíš, kde ti hlava stojí.



Udělej z toho zvyk: Schválně zkus připojit malou chvilku péče o sebe k něčemu, co děláš každý den. Třeba se zhluboka nadechni a vydechni pokaždé, když musíš zastavit na červenou. Nebo se ráno u snídaně soustřeď na svoje cíle místo prohlížení sociálních médií. Kdykoliv si alespoň trochu dobiješ baterky, pogratuluj si — zrovna totiž děláš to nejlepší pro všechny svoje blízké.