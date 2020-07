Vybuduj efektivní systém opory

Jak se připravit na úspěch s podpůrnou skupinou lidí, co pro tebe chce jenom to nejlepší.

Ber svoji osobní správní radu jako skupinu lidí, co podporuje tvoje zdravotní a fitness cíle. Doporučuju složit tým z pěti lidí, různých osob s rozmanitými silnými stránkami, na které se během svojí cesty můžeš spolehnout. V následujícím článku tě provedu způsobem, jak si začít budovat vlastní radu.



Všechny veřejné společnosti mají správní radu, tedy skupinu lidí, co podporuje poslání společnosti a řídí její pokrok.



Stejnou podporu na cestě k lepší fyzické kondici a zdraví můžeš získat tím, že si vytvoříš vlastní správní radu.



Je to jednoduché: Pokud se obklopuješ lidmi, kteří se tě snaží dostat z cesty, pak pro tebe bude těžší se na ní udržet. Radši do rady přidej lidi, co tě naopak na tvojí nové cestě povzbudí.



Tým složený z pěti členů má spoustu výhod. Budeš tak mít odlišné názory a silné zpětné vazby od rozdílných lidí, o které se můžeš od začátku až do konce opřít.