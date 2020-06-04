Vybuduj efektivní systém opory

Vytvoř si vlastní správní radu
Trénink a výživa
Joe Holder
Jak se připravit na úspěch s podpůrnou skupinou lidí, co pro tebe chce jenom to nejlepší.
Ber svoji osobní správní radu jako skupinu lidí, co podporuje tvoje zdravotní a fitness cíle. Doporučuju složit tým z pěti lidí, různých osob s rozmanitými silnými stránkami, na které se během svojí cesty můžeš spolehnout. V následujícím článku tě provedu způsobem, jak si začít budovat vlastní radu.
Všechny veřejné společnosti mají správní radu, tedy skupinu lidí, co podporuje poslání společnosti a řídí její pokrok.
Stejnou podporu na cestě k lepší fyzické kondici a zdraví můžeš získat tím, že si vytvoříš vlastní správní radu.
Je to jednoduché: Pokud se obklopuješ lidmi, kteří se tě snaží dostat z cesty, pak pro tebe bude těžší se na ní udržet. Radši do rady přidej lidi, co tě naopak na tvojí nové cestě povzbudí.
Tým složený z pěti členů má spoustu výhod. Budeš tak mít odlišné názory a silné zpětné vazby od rozdílných lidí, o které se můžeš od začátku až do konce opřít.
Okruh lidí, kteří tě obklopují, si vybírej velmi pečlivě.
Obvykle zjistíš, že je snazší dosáhnout zdravotních a kondičních cílů, pokud tě tvoje rada podporuje, než když je jí to jedno nebo tě dokonce stahuje ke špatným rozhodnutím.
Udělej si chvilku na jmenování členů správní rady. Možná bude zahrnovat kamaráda, který toho ví hodně o výživě, nebo spolupracovníka, co se k tobě připojí při online cvičení.
Třeba tě hned nenapadne pět lidí, ale do tvojí pětky můžou patřit profesionálové, jako je tvůj doktor, odborník na výživu nebo fyzioterapeut.
Taky tam můžeš započítat někoho, kdo nežije ve stejném městě jako ty, ale můžeš se na něj spolehnout, když dojde na motivaci při trénování nebo na volbu zdravého jídla.
Sestav si správní radu a obklop se na cestě ke zdraví a skvělé kondici týmem příznivců, co tě podrží na každém kroku.