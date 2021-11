Jak dosáhnout cílů a inspirovat druhé, podle Shalane Flanaganové

Když Shalane Flanaganová zjistila, že se všech šest hlavních světových maratonů poběží během necelých sedmi týdnů, nemohla si nechat ujít příležitost zapsat se do historie. Po dvou těžkých operacích kolene a roční běžecké pauze se tahle legenda vytrvalostního běhání vrátila, aby sobě – i nastupující generaci sportovkyň – ukázala, co je možné, když se pro něco pevně rozhodneš. V téhle epizodě podcastu Trained společně s moderátorkou Jaclyn Byrerovou probere, co všechno ji motivovalo k účasti na maratonu maratonů, a přiblíží nám tréninkový a regenerační plán, který jí tuhle výzvu pomohl zvládnout (a dobře se u toho bavit). A podělí se taky o to, jak probíhala její sportovní kariéra, jak se nedávno stala mámou, jaké je to být jednou z mála žen ve světě elitních trenérů a jak můžou všichni dosáhnout svého osobního maxima.