Vyskoč výš, běhej rychleji a zlepši svůj výkon

„Fascii si můžeš představit jako dynamický, celistvý plastový obal, který odděluje, rozděluje a soustředí pohyb a umožňuje zdánlivě nesourodým skupinám svalů, nervů, cév a orgánů fungovat jako jeden celek,“ vysvětluje Rebecca Prattová, PhD, profesorka anatomie na oaklandské univerzitě William Beaumont School of Medicine. „K fascii se řadí taky šlachy, kloubní pouzdra, vazy a intramuskulární pojivové tkáně,“ říká doktor Schleip a dodává:



„Šlachy mají vlnovitý, takzvaně krimpovací vzor. Čím zvlněnější šlacha je, tím víc energie dokáže uložit.“ Můžeme si to ilustrovat na běhu. Když běžcova noha dopadá na zem, natahuje se Achillova šlacha, což působí, že se její zvlnění dočasně narovnává a dochází tak k ukládání kinetické energie. Když se běžec odrazí vpřed, šlacha se stahuje zpět do původního tvaru a přitom se uvolňuje energie, která běžce pohání vpřed. Čím větší úložnou kapacitu šlacha má, tím více se dá napružit.



Doktor Schleip říká: „Studie na zvířatech prokázaly, že po třech měsících pravidelného cvičení dochází k nárůstu zvlnění šlachy.“ To znamená, že stejně, jako když při silovém tréninku zvětšuješ objem svých svalů, můžeš zlepšit i zvlnění svých šlach a tím posílit kinetickou úložnou kapacitu svojí fascie.



A běh není jediný způsob, jak toho dosáhnout. „Lidé, kteří dělají plyometriku (skoková cvičení), trénují svaly tak, aby se míň stahovaly a docházelo k efektivnějšímu ukládání energie,“ říká doktor Schleip. Při skákání do výšky a do dálky se totiž fascia rychle natahuje a stahuje, čímž se vytváří zvlnění. Studie naznačují, že po třech měsících pravidelného plyometrického cvičení (které by se podle odborníků mělo provádět maximálně jednou za 48 hodin) šlachy víc pruží a mají výraznější zvlnění. Dokonce i několik 10sekundových sérií pogových výskoků několikrát týdně může tvojí fascii prospět.



Níže jsou uvedeny další tři způsoby, jak zlepšit zvlnění šlach a přispět ke zdraví fascie.