V dobré společnosti: rivalky v ringu, kamarádky mimo něj 

Co vás boxování v tomhle klubu naučilo?

Chan Pej-jingová: Naučila jsem se tu týmové práci a toleranci. I když jsme v ringu každá sama za sebe, máme trenérku a kamarádky, které s člověkem trénují. Je to vážně týmový sport. Jasně, pohled na pěst, která mi letí do obličeje, působí trochu děsivě, ale s trochou cviku a týmové práce se naučíš, jak správně na to.



Kung Ťinová: Tady jsem se naučila, jak být statečná a nezávislá. Box neznamená pouštět se bezhlavě do boje, ale být schopná umět se za sebe porvat.



Čung Čengová: Když jsem s boxováním začínala, byla jsem nervózní a myslela jsem jenom na vítězství. Ale s postupem času jsem se naučila, že box zahrnuje i respekt vůči soupeřce, když na ni použiju všechno, co jsem se s kamarádkami natrénovala, a že do toho dám všechno.