U nás na dvorku: Běhání jako způsob, jak navázat kontakt s kulturou a komunitou

Když bylo Thelandovi devět let, tak se začal zajímat o pohřešované a zavražděné děti MMIWG2S. „Musel jsem se účastnit nočního bdění, kdy jsem zpíval písně,“ vzpomíná. „Ale pořád jsem myslel na to, kam se ty děti poděly a co se stalo potom. Jako kluk jsem měl starost o jiné děti.“



Jeho teta Bridget je spoluzakladatelka neziskovky, která pomáhá pozůstalým po obětech vražd – a Theland se inspiroval dalšími sportovci, kteří prostřednictvím sportu zvyšují povědomí veřejnosti. „Dostal jsem nápad: ‚Chci přeběhnout celou Kanadu.‘ A moje máma na to povídá: ‚Počkej, trochu přibrzdi, Kanada je fakt hodně velká.‘ A tak jí říkám: ‚Fajn, tak přejedu na kole Ontario. Udělám to tak a tak.‘ Nakonec jsme se shodli na tom, že se zeptám tetičky Bridget: ‚Můžu zaběhnout k tobě domů?‘“



V průběhu let se přidali další kamarádi a rodina. Teď Theland plánuje na podporu téhle věci uspořádat první celostátní běh. „Je to fakt hodně těžký úkol, ale když nás budou naši lidé podporovat a budou stát na naší straně, tak to dokážeme,“ věří Theland. Právě teď zkoumá trasy a klimatické podmínky s cílem uskutečnit v létě 2021 běh z Vancouveru do Ottawy. Je to strašně namáhavá cesta přes Skalnaté hory, napříč nekonečnými západními prériemi až do divokého Kanadského štítu, rozsáhlé oblasti s holými skálami prekambrického původu.