Tváří v tvář: Fran Kirbyová a Jordan Henderson

Fran: Nejsem si jistá. Zdá se mi, že oklepat se z prohry je těžší než dosáhnout vítězství. S Chelsea jsem několikrát vyhrála ligu a pokaždé jsem měla radost. Ale v posledních pár letech se učím nebýt příliš nahoře, když se věci daří, a naopak příliš dole, když to jde ztuha. Protože jinak zažíváš emoce jako na horské dráze. Neustále vlny smutku, štěstí, smutku, štěstí… Tyhle emoce pak ovlivňují všechno, co děláš. Ovlivňují všechno, co tě baví dělat teď i co tě bavilo dřív.



Jordan: Určitě ano. Pro sportovce je fakt důležité, aby nezažívali příliš velké vzestupy ani pády. Když se ohlížím zpátky, asi pro mě bylo jednodušší reagovat na porážky – na prohru s Realem Madrid ve finále Ligy mistrů nebo když nám unikl ligový titul. Opravdu to hodně bolelo, ale dal jsem si cíl: „Musíme do toho jít znova a dostat se o krok dál.“ Po porážce cítíš bodání v břiše, které tě vybízí, ať věci napravíš.



Fran: Pohybujeme se v prostředí, kde jsou pokaždé vítězové a poražení – a vždycky se vyhrát nedá. Porážky mě opravdu bolí. Nerada prohrávám. Dokonce i při tréninku jsem nesmírně soutěživá. Chci vítězit. Ale musím přehodnocovat svoje pocity a prohry brát jako cennou lekci.



Jordan: Vím, jak to myslíš. Jsem přesvědčený, že úspěch se neobejde bez porážky. Zkušenost mi říká, že musíš zažít prohru. Potřebuješ si projít obdobím, kdy jsou věci proti tobě. Nesnáze, které jsem zažíval jako mladý hráč v dresu Liverpoolu, byly důležitou součástí mojí cesty a mého vývoje. Posílí tě to a příště pak dokážeš podávat lepší výkony. Když se ohlížím zpátky, říkám si: Nebýt toho, že Liverpool prohrál ve finále Ligy mistrů s Realem Madrid, podařilo by se nám příští rok zvítězit? Kdyby nám těsně neuniklo vítězství v Premier League, dotáhli bychom to následující rok k titulu?